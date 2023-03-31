В Бурятии выявлены два случая заболевания корью

В Бурятии выявлены 2 случая заболевания корью, оба заболевших проживают в селе Тамир, сообщает вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7».«Администрация Кяхтинской ЦРБ убедительно просит жителей села Тамир соблюдать все противоэпидемические меры, ограничить круг общения, по возможности минимизировать контакты между родственниками и близкими. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», - обратилась к местным жителям главврач районной больницы.За выявленными контактными лицами установлено медицинское наблюдение, точное их количество продолжают выяснять. В связи с этим в чате просят откликнуться пассажиров маршрута Улан-Удэ - Кудара-Сомон, проезжавших 15 марта на автобусе марки «Фиат» синего цвета госномер МА202А.Фото: «Номер один»