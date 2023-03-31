Общество 31.03.2023 в 17:39

В Бурятии выявлены два случая заболевания корью

Однако заразившихся может быть больше
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выявлены два случая заболевания корью
В Бурятии выявлены 2 случая заболевания корью, оба заболевших проживают в селе Тамир, сообщает вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7».

«Администрация Кяхтинской ЦРБ убедительно просит жителей села Тамир соблюдать все противоэпидемические меры, ограничить круг общения, по возможности минимизировать контакты между родственниками и близкими. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», - обратилась к местным жителям главврач районной больницы.

За выявленными контактными лицами установлено медицинское наблюдение, точное их количество продолжают выяснять. В связи с этим в чате просят откликнуться пассажиров маршрута Улан-Удэ - Кудара-Сомон, проезжавших 15 марта на автобусе марки «Фиат» синего цвета госномер МА202А.

Фото: «Номер один»
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