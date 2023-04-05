Общество 05.04.2023 в 09:00

Возврат товара после окончания гарантийного срока

Возможно ли это?
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Текст: Номер один
Возврат товара после окончания гарантийного срока
Номер один

Вопрос: «Можно ли вернуть сломанный чайник, если гарантийный срок вышел?»

Валентина П.

Вернуть товар можно даже после окончания гарантийного срока. Ведь у каждого товара есть срок службы и обычно он значительно превышает гарантийный срок.

В п. 4 ст. 5 ФЗ «О защите прав потребителей» есть определение срока годности – периода, после окончания которого считается, что товар уже нельзя использовать по назначению. Например, гарантия на бесплатный ремонт микроволновой печи распространяется на один год. Но срок службы микроволновой печи – пять лет. Поэтому если через два года после приобретения, то есть уже по истечении гарантийного срока, микроволновая печь ломается, можно обратиться к производителю товара с требованием о починке.

Если в течение 20 дней печь починена не будет, производителю придется возвращать деньги или новую микроволновую печь. Но это лишь в том случае, если не прошел срок годности изделия и, если потребитель сможет доказать, что неполадки возникли не по причине неправильного использования.

Кроме того, если у вас сломалась какая-то крупногабаритная вещь и вы хотите отремонтировать ее по гарантии в сервисной службе, то в соответствии с законодательством, вам не обязательно оплачивать доставку товара самому.

Сотрудники сервисной службы обязаны самостоятельно приехать за вещью, забрать ее у потребителя, починить и затем также привезти на место.

Еще одно интересное право потребителя – получить товар на подмену. Например, если вы отдали в сервисный центр монитор компьютера, то имеете право на время ремонта получить в сервисном центре аналогичный по разрешению экрана и другим техническим характеристикам монитор.

Ведь если вы не виноваты в поломке техники, то и не обязаны испытывать неудобства в связи с возникновением ситуации, когда технике требуется ремонт. Это касается любых сложных изделий.

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