Общество 06.04.2023 в 09:00

Выплаты при сокращении

Что положено сотрудникам?
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Текст: Номер один
Выплаты при сокращении
Номер один

Вопрос: «Что положено сотруднику, попавшему под сокращение штата?»

Павел К.

Если происходит сокращение персонала, то тем, кто под него подпадает, положены выплаты. В день увольнения сотруднику должны перечислить выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ст. 178 ТК РФ) - за первый месяц после сокращения.

Выплата за второй месяц поиска работы положена всем нетрудоустроенным гражданам (ст. 178 ТК РФ).

С выплатой за третий месяц после сокращения сложнее. Это возможно если:

- уволенный в течение 14 рабочих дней с даты увольнения встал на учет на бирже труда;

- служба занятости признала данный случай исключительным. Для этого сотруднику нужно получить на бирже соответствующее решение. Его он должен предоставить бывшему работодателю.

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