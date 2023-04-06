Выплаты при сокращении
Вопрос: «Что положено сотруднику, попавшему под сокращение штата?»
Павел К.
Если происходит сокращение персонала, то тем, кто под него подпадает, положены выплаты. В день увольнения сотруднику должны перечислить выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ст. 178 ТК РФ) - за первый месяц после сокращения.
Выплата за второй месяц поиска работы положена всем нетрудоустроенным гражданам (ст. 178 ТК РФ).
С выплатой за третий месяц после сокращения сложнее. Это возможно если:
- уволенный в течение 14 рабочих дней с даты увольнения встал на учет на бирже труда;
- служба занятости признала данный случай исключительным. Для этого сотруднику нужно получить на бирже соответствующее решение. Его он должен предоставить бывшему работодателю.