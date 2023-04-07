Статус «Ветеран боевых действий»

Вопрос: «Какие льготы положены ветерану боевых действий?»

Максим Иннокентьевич Б.

Военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции (в том числе призванные по мобилизации), смогут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. В них входят дополнительные льготы:

1) льготы по пенсионному обеспечению;

2) 50% компенсация расходов на оплату жилых помещений:

- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади);

- взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса;

3) первоочередная установка квартирного телефона;

4) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;

5) после выхода на пенсию сохранение права на получение медпомощи в медицинских организациях, к которым указанные граждане были прикреплены во время работы;

6) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями;

7) использование ежегодного отпуска в удобное время, а также предоставление отпуска без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году

8) преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и спорта, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта

9) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя

Если на момент мобилизации гражданин уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать такие льготы во время службы.

Удостоверение ветерана боевых действий также могут получить добровольцы (граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции)

Оформить удостоверение ветерана боевых действий можно как с момента начала участия в специальной военной операции, так и в любое время в последующем.