Общество 02.04.2023 в 14:47

В Забайкалье виновниками лесных пожаров становятся дети

За двое суток пожарные  выявили шестерых  несовершеннолетних поджигателей
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Текст: Номер один
В Забайкалье виновниками лесных пожаров становятся дети
Только за последние двое суток сотрудники государственного пожарного надзора выявили шестерых  несовершеннолетних забайкальцев, по вине которых произошли ландшафтные пожары, сообщили в Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

Материалы по детям переданы в комиссии и подразделения по делам несовершеннолетних. Всего же с начала года в нарушении правил пожарной безопасности уличены 13 детей.

Чаще всего пожары возникают из-за хулиганства несовершеннолетних, когда проводятся целенаправленные поджоги сухой растительности. Накауне добровольная пожарная охрана села Шивки ликвидировала пожар травы на площади 50 квадратных метров, не дав огню распространиться на большую площадь. Виновным оказался местный подросток, который специально поджигал траву зажигалкой.

Виновные в нарушении требований пожарной безопасности устанавливаются не только «по горячим следам». Сотрудники государственного пожарного надзора провели расследование и 31 марта установили виновных в ландшафтном пожаре, возникшем 20 марта в 1,5 километрах от районного центра. Ими оказались двое подростков, которые разожгли костер на пустыре, но сильный ветер разнес угли и искры на сухую растительность, спровоцировав пожар площадью 3 гектара.

Сотрудники МЧС просят забайкальцев найти время, чтобы поговорить со своим ребенком о правилах пожарной безопасности, иначе его баловство с огнем может принести большие неприятности.

Родителям виновного в нарушении пожарной безопасности, придется выплатить штраф. А для самого ребенка постановка на учет будет нести гораздо более серьезные последствия. В будущем для бывшего «трудного» подростка будет закрыт путь в кадровые офицеры, его не возьмут на службу в правоохранительные органы, МЧС России.

Последствия будут и в том случае, если после школы ребенок соберется поступать в престижный вуз, особенно если его выпускники работают в финансовой или банковской сфере, решают задачи, связанные с обороноспособностью страны.

Фото: 75.mchs.gov.ru
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