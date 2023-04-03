В Бурятии серийный налетчик на банки предстанет перед судом

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – лишение свободы на срок до 15 лет.









В Бурятии Следственной частью Следственного управления республиканского МВД завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении в 2015 году четырех разбойных нападений на филиалы банков, сообщили в пресс-службе министерства.В течение семи лет преступления оставались не раскрытыми, пока не был идентифицирован след генома на записке, полученной от злоумышленника при совершении одного из них.Проживавший в Улан-Удэ фигурант тщательно планировал преступления, выбирал небольшие отделения банков с наименьшим количеством сотрудников, выжидая, когда клиенты покинут помещение.При совершении преступлений он использовал медицинскую маску либо платок для прикрытия лица, заходил в кассу и, показывая через стекло или передавая через лоток записку с требованиями передачи денег и угрозами, демонстрировал предмет, похожий на взрывное устройство. Поторапливая работника с выдачей денежных средств – как правило, от одного до двух миллионов рублей – злоумышленник угрожал его применением при невыполнении требований.В двух случаях кассиры отдали ему деньги на общую сумму более 300 тыс рублей. В третьем работник передала фигуранту муляж пачки купюр. В четвертом кассир, испугавшись, выбежала в служебное помещение, при этом сохранив полученную от преступника записку. Именно с помощью записки спустя длительное время была установлена причастность к противоправным деяниям 42-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительном учреждении.Обвиняемого лишили свободы за кражу денег и попытку убийства на территории Краснодарского края, где он с 2016 года, после переезда из Улан-Удэ, проживал с родителями. При этом преступления были совершены им в отношении знакомого, у которого он сначала похитил деньги со счета, а затем, чтобы скрыть преступление, попытался убить, так как приятель стал предъявлять претензии.Обнаруженные на записке и исследованные в 2015 году следы генетического материала совпали с ДНК, изъятого у помещенного в колонию Приморского края фигуранта.Следственно-оперативной группой, выехавший в регион для допроса предполагаемого преступника и решения вопроса о его дальнейшем этапировании в Бурятию, инициировано дополнительное ДНК-исследование, а также проведение почерковедческой экспертизы, результаты которых подтвердили причастность заключенного к разбоям.Опознала злоумышленника и одна из женщин-кассиров, живущая сейчас в другом регионе. Из-за отсутствия у ней возможности явиться в Улан-Удэ полицейские организовали работу со свидетелем посредством ведомственной видеоконференцсвязи. Отметим, работник банка стала жертвой фигуранта в двух случаях нападений и в одном из них видела его без прикрывающего лицо платка. На причастность мужчины к противоправной деятельности указали и другие свидетели, которые узнали его на видеозаписях с мест происшествий. Также в ходе расследования полицейскими была получена информация о внесении обвиняемым похищенных средств на свои банковские счета сразу после совершения разбоев.Несмотря на собранную следователями исчерпывающую доказательственную базу, сам злоумышленник свою вину так и не признал. Однако доподлинно известно, что мужчина страдал игроманией и был клиентом букмекерских онлайн-компаний, участвовал в ставках денег. С этой целью он также втайне от жены оформлял на её имя микрозаймы.Ранее он уже был судим за корыстные преступления – грабежи и разбой.В настоящее время по уголовному делу по ч. 2, ч. 3, ч. 4 п «б» статьи 162 УК РФ (Разбой) прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото и видео: МВД по Бурятии