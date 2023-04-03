Жители Бурятии смогут проверить свою грамотность

Бурятия вновь присоединится к известной всероссийской акции по проверке знания государственного языка страны. 8 апреля состоится "Тотальный диктант-2023". В Улан-Удэ уже определены 10 мест проведения. Они находятся, в основном, в школах самых разных микрорайонов - школы №12, 20, 27, 32, 48, 55, 63, 65, 41 и БГУ. Время проведения с 13 до 14 часов.По словам организаторов, принять участие очно можно будет только в столице республики - суммарно предусмотрено 632 места. Остальная республика может написать диктант онлайн.Текст для нынешней акции предоставил писатель из Владивостока Василий Авченко. Результаты диктанта участники получат по электронной почте, которую они укажут при регистрации.