В Бурятии осталось всего 43 ветерана Великой Отечественной войны

В апреле 2023 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Указанные суммы придут им вместе с пенсией, в дату доставки.«К сожалению, у нас с каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. В этом году получателями будет 43 фронтовика», - сообщил управляющий отделением Социального фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.Напомним, что с 1 апреля проиндексированы на 3,3% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, социальные пенсии по старости и инвалидности, а также по случаю потери кормильца. На такую же величину увеличены выплаты военным, получившим заболевание или травму во время прохождения военной службы, и некоторым другим категориям.Социальный фонд создан в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования. У данных организаций были отдельные графики выплат. Сейчас Социальный фонд синхронизирует даты для удобства.Гражданам, которые получали пенсию и ежемесячную страховую выплату через банк, установлена единая дата получения – 6 число месяца. Заявления писать не надо, все пройдет автоматически. По некоторым иным соцвыплатам также установлены единые дни.Фото: «Номер один»