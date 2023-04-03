Общество 03.04.2023 в 20:24

Глава Бурятии подобрал руководителя своей администрации из ближнего круга

Алдар Гулгенов назначен и.о. руководителя администрации главы и правительства Бурятии
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Глава Бурятии подобрал руководителя своей администрации из ближнего круга
Руководитель группы помощников (советников) – первый помощник главы Бурятии Алдар Гулгенов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Бурятии – руководителем администрации главы и правительства республики. Бурятии Алексей Цыденов представил сегодня нового руководителя коллективу, сообщили в пресс-службе правительства.

- Представляю вам Алдара Цыденжаповича, которому доверил такой непростой пост. Безусловно, ему еще необходимо пройти согласование в Хурале. Но уверен, что он пройдёт. Хочу пожелать удачи, принять все достойное от Баира Дашиевича Цыренова, и также достойно нести этот груз», - отметил Алексей Цыденов.

С 4 апреля и до утверждения кандидатуры в Народном Хурале Алдар Гулгенов будет исполняющим обязанности руководителя администрации.

- Спасибо большое, Алексей Самбуевич! Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать это доверие. А коллективу хотел сказать, что мы все друг друга знаем давно, поэтому времени на раскачку нам не потребуется. Продолжим работать также интенсивно, а по некоторым направлениям еще интенсивнее, - подчеркнул Алдар Гулгенов.

Алдар Цыденжапович Гулгенов родился 9 октября 1979 года в Улан-Удэ. В 2001 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.  Свой трудовой путь начал в качестве юриста в ООО «Икат-плюс». С 2001 по 2003 трудился ассистентом кафедры уголовного права и процесса, старшим преподавателем кафедры уголовного права и процесса БГУ. 2002-2003 гг. - заместитель директора юридического колледжа БГУ. А после – заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе БГУ.

С 2004 по 2008 работал юристом в ООО «Русская юридическая компания «Холдинг-Финанс». В 2008-2009 годы также юристом в Республиканском агентстве по физической культуре и спорту. В 2009 году перешел на работу в администрацию главы и правительства Республики Бурятия. До 2014 года работал консультантом в Комитете по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов. В 2014-2016 гг. – заместитель председателя Комитета специальных программ – начальник отдела по антитеррористической деятельности, взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления администрации.

В 2016 году стал советником главы Бурятии, а с 2018 по настоящее время – руководитель группы помощников (советников) – первый помощник главы Бурятии.

Награжден: Почетной грамотой Республики Бурятия в 2017 г., в 2021 году - медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», в 2022 г. – Почетной грамотой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Является членом партии «Единая Россия».

Женат, трое детей.

Фото: egov-buryatia.ru
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