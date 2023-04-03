Общество 03.04.2023 в 20:54

В Бурятии едва не сгорело село Шалуты

Огонь выжег сухую траву на площади 30 гектаров, повреждены надворные постройки
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Текст: Номер один
В Бурятии едва не сгорело село Шалуты
В Бурятии сегодня днем на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что вблизи села Шалуты Тарбагатайского района горит сухая трава, существует угроза перехода огня на жилые дома по улице Приречная, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место возгорания незамедлительно были направлены пожарные расчеты третьего Тарбагатайского отряда государственной противопожарной службы республики, Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона регионального главка МЧС. На момент прибытия пожарных горели надводные постройки, заборы, а также сухая трава на площади более 10 гектаров, пожару был присвоен повышенный ранг №2.

Благодаря совместным действиям пожарных, добровольцев и местного населения удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. К 18:30 загорание надворных построек в населенном пункте ликвидировано.



По предварительным данным огнём уничтожены надводные постройки на общей площади 50 кв метров. В их числе: три бани, один сарай и 300 погонных метров забора, выгорела трава на площади 30 гектаров. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, которое привело к загоранию сухой травы с последующим переходом на надворные постройки.

В тушении пожара принимали участие 28 человек и 12 единиц техники.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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