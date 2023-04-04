Общество 04.04.2023 в 09:23

В Бурятии золотодобытчикам не дали зарабатывать на дороге

Они хотели получать на ней почти 2 млн руб в месяц, даже не обоснуя цены  
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Текст: Номер один
В Бурятии золотодобытчикам не дали зарабатывать на дороге
Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал  апелляционной жалобе ООО «Зун-Холба». Золотодобытчики добивались отмены решения Бурятского УФАС России по платной дороге, сообщили в антимонопольном управлении.

В сентябре 2021 года ООО «Зун-Холба», владеющее частной автомобильной дорогой протяженностью 42 км в Окинском районе, установило плату за проезд в размере 1 млн 920 тыс руб в месяц. Приказ об установлении платы был опубликован в местной газете.

Обосновать стоимость проезда по запросу антимонопольного органа компания не смогла. При этом альтернатив платному участку дороги в районе нет.

УФАС признало действия ООО «Зун-Холба» злоупотреблением доминирующим положением, ущемляющим интересы хозяйствующих субъектов, пользующихся дорогой. Компании было предписано аннулировать приказ и отозвать направленные нескольким предприятиям оферты о заключении договоров на платное использование дороги.

За нарушение антимонопольного законодательства ООО «Зун-Холба» было оштрафовано на 650 тыс рублей.

Предписание компания не исполнила, обжаловав решение антимонопольного органа в судебном порядке. Однако суды первой и апелляционной инстанции подтвердили законность решения, предписания и постановления о наложении штрафа Бурятского УФАС России.

Фото: ФАС России
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дорога плата УФАС

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