В Бурятии золотодобытчикам не дали зарабатывать на дороге

Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал апелляционной жалобе ООО «Зун-Холба». Золотодобытчики добивались отмены решения Бурятского УФАС России по платной дороге, сообщили в антимонопольном управлении.В сентябре 2021 года ООО «Зун-Холба», владеющее частной автомобильной дорогой протяженностью 42 км в Окинском районе, установило плату за проезд в размере 1 млн 920 тыс руб в месяц. Приказ об установлении платы был опубликован в местной газете.Обосновать стоимость проезда по запросу антимонопольного органа компания не смогла. При этом альтернатив платному участку дороги в районе нет.УФАС признало действия ООО «Зун-Холба» злоупотреблением доминирующим положением, ущемляющим интересы хозяйствующих субъектов, пользующихся дорогой. Компании было предписано аннулировать приказ и отозвать направленные нескольким предприятиям оферты о заключении договоров на платное использование дороги.За нарушение антимонопольного законодательства ООО «Зун-Холба» было оштрафовано на 650 тыс рублей.Предписание компания не исполнила, обжаловав решение антимонопольного органа в судебном порядке. Однако суды первой и апелляционной инстанции подтвердили законность решения, предписания и постановления о наложении штрафа Бурятского УФАС России.Фото: ФАС России