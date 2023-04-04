Росгвардейцы Бурятии почтили память погибшего милиционера

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Анандаев указом президента РФ был награждён орденом Мужества (посмертно).





На разводе личный состав батальона отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.





В батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел день памяти младшего сержанта милиции Батора Анандаева, погибшего в Улан-Удэ в 2000 году при задержании вооружённого преступника.Как сообщили в Росгвардии, 3 апреля группа задержания вневедомственной охраны, возглавляемая 25-летним Батором Анандаевым, выехала на сообщение о неизвестном, который угрожает продавцу киоска в поселке Сокол. Злоумышленник, увидев милиционеров, бросился бежать и открыл огонь из автоматического оружия, которое прятал в сумке.«Батор Анандаев, рискуя жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу в жилом массиве и задержать злоумышленника. Но пуля преступника, попавшая в плечо, прошла до задней стенки бронежилета и задела жизненно важные органы. Ранение оказалось смертельным и младший сержант скончался на месте», - рассказали в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии