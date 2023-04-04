Общество 04.04.2023 в 10:16

В Бичуре построили детскую школу искусств

Подрядчик сдал двухэтажное здание «под ключ» в рекордно короткие сроки
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Текст: Иван Иванов
В Бичуре построили детскую школу искусств
В Бичурском районе завершилось строительство Детской школы искусств. Теперь юные дарования Бичуры будут раскрывать и развивать свои таланты в комфортных условиях и по новым направлениям. Детская школа искусств (ДШИ) появилась в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

Долгожданный и очень важный объект для Бичуры, которая готовится отметить свое 300-летие, в прошлом году оказался под угрозой. Выигравший торги подрядчик – ООО «Владимирская дверная компания» (г. Владимир) – не справился с объемами и графиком. Строительство должно было завершиться в октябре, но выполненный объем работ составлял менее 10 процентов от их стоимости.

УКС правительства Бурятии и администрация Бичурского района своевременно приняли меры. Контракт с подрядчиком из другого региона был расторгнут. К выполнению работ приступил новый подрядчик из Улан-Удэ – ООО «ОКС Плюс».

- Мы зашли на объект в ноябре, когда уже наступили холода, – рассказал руководитель проекта Павел Кузнецов, имеющий успешный опыт выполнения подрядов Минобороны РФ в Бурятии. – Предстояло все сделать «под ключ»: возвести стены и кровлю, проложить внутренние коммуникации, сети, выполнить отделку. На все это было около четырех месяцев. Благодаря пониманию важности поставленных задач и слаженному труду коллектива мы уложились в поставленные сроки и сдали объект 24 марта.

Теперь у юных дарований Бичуры есть двухэтажная школа общей площадью 991 кв.м. с концертным залом на 102 места, хореографическим залом, летней творческой площадкой и игровой зоной. Классы для занятий вмещают более 100 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Стоимость строительства составила 117,9 млн рублей – это деньги федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетные средства.

- Раньше наши дети занимались в приспособленном помещении площадью 140 кв.м. Появление нового здания расширило возможности обучения. Откроются новые отделения хореографии, эстрадного пения, керамики. Ребята смогут достичь более высоких результатов в обучении, в конкурсах и олимпиадах различных уровней. У нас появятся новые рабочие места. Коллектив укомплектован на 80 процентов, и мы приглашаем на работу преподавателей живописи, фортепиано, гитары, аккордеона, – поделилась планами директор Бичурской ДШИ Людмила Уварова.

В скором времени состоится торжественное открытие, и школа наполнится голосами юных артистов, музыкой и особой атмосферой художественного творчества. Учащиеся будут сдавать экзамены и отметят выпускной уже в новом, современном, комфортном здании.

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Бичура обустроены и отремонтированы еще несколько социальных объектов: районный дом культуры, стадион, детский сад. Появились две новые спортивные площадки, отмечает пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

Фото Нины Любовниковой, Бичура-инфо.24/7.
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