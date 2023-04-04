В МПР России назначен новый куратор Байкала

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов представил коллективу минприроды своего нового заместителя – Павла Барышева. Распоряжение о его назначении на должность заместителя министра подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале.Павел Барышев больше 35 лет работал в сфере гражданской обороны, имеет учёную степень кандидата военных наук. С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Награждён медалью «За заслуги перед Отечеством I степени», Орденом Почёта и имеет почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».На него планируется возложить контроль и координацию работы департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, Федерального агентства водных ресурсов, а также реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал». В полномочия замглавы Минприроды России войдёт и координация работы министерства и профильных служб и агентств по вопросам регулирования в области охраны экологической системы озера Байкал. В их числе выявление, оценка и ликвидация накопленного вреда «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината», сообщает пресс-служба минприроды.«Сегодня перед министерством стоит задача завершить реализацию существующих водных проектов, которые запланированы до 2024 года. И параллельно с этой работой подготовить новый масштабный проект, который объединит все крупные водные объекты страны. Он охватит практически 85% населения страны, которые проживают в бассейнах этих рек. Федпроекты уже показали свою эффективность, например, благодаря «Оздоровлению Волги» построено 93 очистных сооружения в 15 регионах. При поддержке министерства по всей стране строятся инженерные водозащитные сооружения, расчищаются русла и берега рек и озёр. Важно сохранить заданные темпы работ и учесть в их новом документе чтобы защитить их», - подчеркнул Александр Козлов.Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минприроды России по расширению водных программ и созданию единого водного проекта. В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Планируется, что он начнёт работу уже в 2025 году.Фото: «Номер один»