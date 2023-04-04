В Бурятии в Кяхтинском районе из-за кори отменили массовые мероприятия

В Кяхтинском районе отменили все массовые мероприятия из-за случаев выявления кори. Об этом сообщили в паблике «Кяхта-инфо 24/7». Там же опубликовали соответствующее распоряжение главы местной администрации. Ограничение продлится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.







Как сообщал «Номер один», в Бурятии зафиксировали 2 случая заболевания корью, однако заболевших может быть больше. Оба больных проживают в селе Тамир. Сейчас проводят работу с их кругом контактных лиц, а также ищут возможных заболевших.

Фото: Номер один