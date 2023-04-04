Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус школы №19

- Благодаря тому, что правительство Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым подписало соглашение с Внешэкономбанком, мы в республике строим целых 10 школ по механизму государственно-частного партнерства. Из них четыре школы в Улан-Удэ. Это самые современные школы для наших детишек. Мы с вами здесь как будто в сказку попали - хочется обратно в детство, обратно сесть за парту, учиться именно на новом оборудовании с новыми информационными технологиями. Именно здесь у школы №19 буквально в начале прошлого года был пустырь, а сейчас уже готовая школа стоит – новая, красивая, комфортная, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Порядка 30 учителей будут работать здесь, в новом корпусе. Хочу сразу сказать, что на сегодня коллектив уже полностью сформирован и ждет открытия школы 1 сентября и всех наших детишек уже не гостями, а полноценными хозяевами, - отметил Игорь Шутенков.





- Мы мечтали об этом с 90-х годов. Потому что школа №19 - одна из перегруженных школ республики, я думаю и во всей стране. Построено новое здание, здесь большие холлы, светлые кабинеты полностью оснащены по всем современным требованиям, которые требует учебный процесс. Сейчас идет процедура передачи имущества, корректировка имущества и уже с начала учебного года школа полноценно заступит на занятия в новом корпусе, - сказал директор.





- Знаете, я ходил с широко открытыми глазами, искал какие-то недостатки, но их нет. Понятно, в процессе эксплуатации уже станет ясно точно. Мы с подрядчиком «Регион строй» прошлись, он обещал, что, если будут замечания, они будут устраняться сразу же. Хочу сказать – с подрядчиками нам повезло, - отметил Игорь Шутенков.





Корпус на 250 человек в школе №19 построили, чтобы исключить третью смену. С 1 сентября в новом здании будут учиться младшеклассники и ученики 8-9-х классов.В построенном корпусе разведены потоки детей - по одной стороне будут учиться младшеклассники, по другой - ученики 8-9 классов, для которых обустроены специализированные кабинеты по биологии, химии, информатике, труду и т.д.Директор школы Владимир Хамнуев считает, что новый корпус - это подарок для детей, их родителей и всего коллектива школы.В школе помимо кабинетов есть просторный спортзал, пищеблок со столовой, медицинский кабинет и многое другое. Также для школы обустроят подъездные пути, заезды и выезды, а также парковку на 48 машиномест.Всего в Улан-Удэ по концессионному соглашению построены корпус школы №19, школа в мкрн Забайкальский на 360 мест, школа на 354 места в 103 мкрн и на 450 мест – в 102 мкрн. Также в городе завершилось строительство школы №32 в Октябрьском районе.Фото: мэрия Улан-Удэ