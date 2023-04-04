В Бурятии школьница с ее мамой могут остаться на улице

В Бурятии рассказали, что учащаяся седьмого класса обратилась к детскому омбудсмену Бурятии Наталье Ганькиной. Выяснилось, что ее родители развелись, у отца уже имеется другая семья. Теперь девочку с мамой выселяют из служебного жилья, где они жили до развода.

«После изучения всех обстоятельств этой жизненной ситуации мы пришли к выводу, что истцом требования заявлены без учета того, что ребенку необходимо получать образование, спорное служебное жилье является для него единственным»,

- рассказала Ганькина в соцсетях.



С учетом, что решение суда не вступило в законную силу, детский омбудсмен обратилась к Президенту Адвокатской палаты республики с просьбой назначить девочке адвоката в рамках бесплатной юридической помощи. Адвокат назначен, им уже подана апелляционная жалоба в Верховный Суд республики.

«Надеюсь, что участие на стороне ребенка квалифицированного юриста поможет защитить право несовершеннолетнего на жилище и образование. В адрес работодателя отца девочки мною направлено обращение о возможности отказа от иска до совершеннолетия ребенка. Вопрос остается на контроле»,

- добавляет уполномоченная.



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