«Раунд» с бабушкой

Одной мартовской ночью в крошечном селе Окино-Ключи Бичурского района едва не произошла страшная трагедия. Пьяный 16-летний отморозок захотел легкой наживы. Своей жертвой парень выбрал одиноко проживающую 72-летнюю односельчанку. Подросток через форточку пробрался на веранду дома, затем сломал запор на двери и ворвался внутрь комнаты.

В этот момент бабушка уже готовилась ко сну и сидела на кровати. Нежданный гость набросился на нее, схватил за горло и принялся душить. Но, к удивлению юнца, пенсионерка оказалась не из робкого десятка. Она отважно вступила в драку с малолетним хулиганом. Встретив такое сопротивление, подросток растерялся. Сельчанка вырвалась, начала громко кричать и звать на помощь. Пьяный дебошир, сверкая пятками, подался в бега.

Долго искать отморозка не пришлось – правоохранители изобличили его по следам обуви и задержали. Он уже дал подробные показания об обстоятельствах своего позорного нападения. Теперь 16-летнему горе-грабителю светит долгое разбирательство по уголовному делу за разбой с проникновением в чужое жилище.

Предлагаем отчаянной бабушке организовать курсы по самообороне для пожилых людей от хулиганов. И тогда злодеям республики не сдобровать. Любителей нажиться на беззащитных людях будет ждать мощное сопротивление, а потом еще от семи до 12 лет за решеткой. Этого времени преступнику вполне хватит, чтобы подумать над своим поведением.