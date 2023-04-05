В Улан-Удэ раскрыта серия краж портативных гаражей

Проводится расследование.









В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыта серия краж портативных автомобильных гаражей в Октябрьском районе города, сообщили в МВД по Бурятии.Установлено, что двое безработных с декабря 2022 года по февраль 2023 года по предварительному сговору совершили хищение шести портативных гаражей. Они действовали ночами неподалеку от своего места жительства, похитив зимние термочехлы с автомобилей по ул. Солнечной, Павлова, на бульваре Карла Маркса и в 115-м микрорайоне. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.Один из злоумышленников – 35-летний мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий. Хищения имущества он совершил, будучи осужденным к наказанию в виде обязательных работ за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Личность второго – 31-летнего, ранее не судимого горожанина, установили в ходе следственных действий. Он помещен под домашний арест.Следователем установлено, что часть похищенного злоумышленники продали через знакомых. Один автомобильный чехол изъят при обыске в гараже одного из фигурантов. Полицейскими изъяты два реализованных злоумышленниками термочехла для авто. Свидетели рассказали, что граждане реализовали им имущество по три тысячи рублей за штуку.В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по шести эпизодам противоправной деятельности по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».Фото и видео: МВД по Бурятии