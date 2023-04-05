Общество 05.04.2023 в 09:33

В Улан-Удэ раскрыта серия краж портативных гаражей

Двое безработных горожан воровали их ночами и затем продавали по 3 тыс рублей за штуку
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В Улан-Удэ раскрыта серия краж портативных гаражей
В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыта серия краж портативных автомобильных гаражей в Октябрьском районе города, сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что двое безработных с декабря 2022 года по февраль 2023 года по предварительному сговору совершили хищение шести портативных гаражей. Они действовали ночами неподалеку от своего места жительства, похитив зимние термочехлы с автомобилей по ул. Солнечной, Павлова, на бульваре Карла Маркса и в 115-м микрорайоне. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Один из злоумышленников – 35-летний мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий. Хищения имущества он совершил, будучи осужденным к наказанию в виде обязательных работ за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Личность второго – 31-летнего, ранее не судимого горожанина, установили в ходе следственных действий. Он помещен под домашний арест.

Следователем установлено, что часть похищенного злоумышленники продали через знакомых. Один автомобильный чехол изъят при обыске в гараже одного из фигурантов. Полицейскими изъяты два реализованных злоумышленниками термочехла для авто. Свидетели рассказали, что граждане реализовали им имущество по три тысячи рублей за штуку.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по шести эпизодам противоправной деятельности по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».

Проводится расследование.



Фото и видео: МВД по Бурятии
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преступность кражи задержание

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