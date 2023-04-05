В Улан-Удэ День победы отметят с размахом

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о подготовке к празднованию Дня победы. По словам градоначальника, запланировано почти 100 мероприятий.«Город будет празднично оформлен растяжками на путепроводах, баннерами, инсталляциями, фотозонами и флагами. Всего планируется задействовать 126 конструкций различного формата, также будут использованы электронные экраны. Коммунальные службы отремонтируют 22 памятника и прилегающие к ним территории до 1 мая. Будут обновлены 5 световых панно Героям Советского Союза», - сообщил мэр.«Фронтовые бригады» выступят во всех дворах, где проживают ветераны. С начала мая традиционно пройдут Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Письмо солдату», «Парад у дома ветерана», «Великое кино Великой страны».«8 мая мы проведем городской парад «Марш юных патриотов» и торжественный митинг «Живет Победа в поколениях» на Мемориале Победы, а на площади Революции второй год подряд пройдет праздничный концерт «С Победой в сердце» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города», - рассказал Игорь Шутенков.В День Победы на главной городской площади состоится военный парад с участием 43 единиц техники, после пройдет шествие участников «Бессмертного полка».«В праздничные дни усилим безопасность и работу общественного транспорта», - пообещал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ