Общество 05.04.2023 в 10:01

В Улан-Удэ День победы отметят с размахом

Запланировано почти 100 мероприятий, в том числе военный парад
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ День победы отметят с размахом
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал о подготовке к празднованию Дня победы. По словам градоначальника, запланировано почти 100 мероприятий.

«Город будет празднично оформлен растяжками на путепроводах, баннерами, инсталляциями, фотозонами и флагами. Всего планируется задействовать 126 конструкций различного формата, также будут использованы электронные экраны. Коммунальные службы отремонтируют 22 памятника и прилегающие к ним территории до 1 мая. Будут обновлены 5 световых панно Героям Советского Союза», - сообщил мэр.

«Фронтовые бригады» выступят во всех дворах, где проживают ветераны. С начала мая традиционно пройдут Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Письмо солдату», «Парад у дома ветерана», «Великое кино Великой страны».
 
«8 мая мы проведем городской парад «Марш юных патриотов» и торжественный митинг «Живет Победа в поколениях» на Мемориале Победы, а на площади Революции второй год подряд пройдет праздничный концерт «С Победой в сердце» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города», - рассказал Игорь Шутенков.

В День Победы на главной городской площади состоится военный парад с участием 43 единиц техники, после пройдет шествие участников «Бессмертного полка».

«В праздничные дни усилим безопасность и работу общественного транспорта», - пообещал мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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