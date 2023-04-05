В Улан-Удэ росгвардейцы задержали злостного алиментщика

В микрорайоне Заречный Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину в темной одежде, лицо которого было скрыто капюшоном, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в оперативном розыске.Тридцатилетний житель столицы Бурятии, по информации службы судебных приставов, на протяжении трех лет уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка. Задолженность составляет около 350 тыс рублей.Задержанного передали судебным приставам для разбирательства и дальнейшего принятия правового решения.Фото: Росгвардия