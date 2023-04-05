Общество 05.04.2023 в 11:47
В Улан-Удэ в трамваях запускают акцию «Электронный проездной»
Стоимость проездного – 300 рублей за 15 поездок, которые можно будет потратить в течение любых 7 дней
Текст: Номер один
В Улан-Удэ «Управление трамвая» при поддержке администрации столицы Бурятии сегодня запускает акцию - «Электронный проездной в трамвае». Стоимость поездки в трамвае по электронному проездному будет составлять 20 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сколько стоит и что получит пассажир?
Электронный проездной – это проездной билет, который будет прикреплен к вашей банковской карте. Стоимость проездного – 300 рублей, вы получите 15 поездок, которые можно будет потратить в течение 7 дней. Так как интервала между оплатами нет, то вы сами выбираете, как и за какое время израсходовать поездки. Например: по одной-две-три поездки в течение семи дней, либо все поездки сразу в первый или последующие дни в течение недели. Если 15 поездок закончились раньше 7 дней, то можно просто купить новый проездной. Если вы не использовали все поездки в течение недели, то проездной аннулируется, и деньги за оставшиеся поездки не возвращается. По завершении недели или 15 поездок проезд снова будет стоить 25 рублей.
Как купить?
Купить электронный проездной можно на сайте предприятия www.tram03.ru, где есть специальная кнопка «Электронный проездной». В появившейся форме, вносите свои данные, по окончании ввода нажимаете на кнопку «Купить». Активация проездного начинается после покупки и списания денег с банковской карты. Также на вашу электронную почту придет уведомление о сроке действия электронного проездного. Помните, если вы совершили поездку до активации проездного, то стоимость поездки будет 25 рублей.
Как действовать в трамвае?
В трамвае надо приложить к терминалу банковскую карту, на которую прикреплен электронный проездной, и получить билет. Поездка будет списана с электронного проездного автоматически. На билете будет значиться сумма 25 рублей, которую не стоит пугаться, таковы настройки терминала. Историю своих поездок можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте www.proezd03.ru.
При покупке проездного важно, чтобы банковская карта не была в «СТОП-листе». Проверить это можно в личном кабинете на сайте «Оператора транспортных сервисов» - www.proezd03.ru. При использовании электронного проездного правила пересадочного тарифа не действуют.
Акция продлится до конца мая. Вопросы по электронному проездному билету можно задать в сообществе «Трамвай Улан-Удэ» в ВКонтакте https://vk.com/tramvay03.
Фото: ulan-ude-info.ru
Сколько стоит и что получит пассажир?
Электронный проездной – это проездной билет, который будет прикреплен к вашей банковской карте. Стоимость проездного – 300 рублей, вы получите 15 поездок, которые можно будет потратить в течение 7 дней. Так как интервала между оплатами нет, то вы сами выбираете, как и за какое время израсходовать поездки. Например: по одной-две-три поездки в течение семи дней, либо все поездки сразу в первый или последующие дни в течение недели. Если 15 поездок закончились раньше 7 дней, то можно просто купить новый проездной. Если вы не использовали все поездки в течение недели, то проездной аннулируется, и деньги за оставшиеся поездки не возвращается. По завершении недели или 15 поездок проезд снова будет стоить 25 рублей.
Как купить?
Купить электронный проездной можно на сайте предприятия www.tram03.ru, где есть специальная кнопка «Электронный проездной». В появившейся форме, вносите свои данные, по окончании ввода нажимаете на кнопку «Купить». Активация проездного начинается после покупки и списания денег с банковской карты. Также на вашу электронную почту придет уведомление о сроке действия электронного проездного. Помните, если вы совершили поездку до активации проездного, то стоимость поездки будет 25 рублей.
Как действовать в трамвае?
В трамвае надо приложить к терминалу банковскую карту, на которую прикреплен электронный проездной, и получить билет. Поездка будет списана с электронного проездного автоматически. На билете будет значиться сумма 25 рублей, которую не стоит пугаться, таковы настройки терминала. Историю своих поездок можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте www.proezd03.ru.
При покупке проездного важно, чтобы банковская карта не была в «СТОП-листе». Проверить это можно в личном кабинете на сайте «Оператора транспортных сервисов» - www.proezd03.ru. При использовании электронного проездного правила пересадочного тарифа не действуют.
Акция продлится до конца мая. Вопросы по электронному проездному билету можно задать в сообществе «Трамвай Улан-Удэ» в ВКонтакте https://vk.com/tramvay03.
Фото: ulan-ude-info.ru
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