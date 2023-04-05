Общество 05.04.2023 в 11:54
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения в аэропорту
На устранение неполадок дали срок 3 месяца
Текст: Евгения Гармаева
Бурятская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об аварийно-спасательном обеспечении полетов воздушных судов в аэропорту Улан-Удэ. Правоохранители установили нарушения в части оснащения дежурных автомобилей аварийно-спасательным оборудованием.
В связи с этим бурятский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, чтобы обязать собственника объекта устранить нарушения в течение 3 месяцев.
Советский районный суд 3 апреля удовлетворил требования в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.
Фото: Номер один