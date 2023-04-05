Общество 05.04.2023 в 12:07

В Бурятии готовятся к открытию нового пансионата для пожилых

Объект введут в эксплуатацию уже в этом году
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Текст: Валентин Соколов
В Бурятии готовятся к открытию нового пансионата для пожилых
Строительство нового пансионата для пожилых в Улан-Удэ, возводимого по национальному проекту «Демография», вышло на финишную прямую. После завершения отделочных работ комплекс оснащается мебелью, инвентарем и другим оборудованием, соответствующим функциональному назначению помещений.

На объекте побывала с рабочим визитом министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.

- Рабочая группа проверяет соответствие помещений санитарным нормам. В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способности к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля, - отметила министр. - В ходе осмотра обсудили эргономичные и безопасные решения по размещению оборудования пищеблока, прачечной, оснащению жилых комнат и санузлов, даже тренажеров в спортзале. Для эффективного функционирования комплекса подготовлены расчеты по расходам на его содержание, формируется штатное расписание. Здесь с нуля появится более 150 рабочих мест.

Комфортное общественное пространство будет способствовать улучшению психоэмоционального состояния пожилых людей. Для творческой самореализации, актуализации их культурного капитала имеются прекрасно оснащенные спортивный и актовый залы, комнаты досуга и отправления религиозных обрядов. Улучшению качества жизни пожилых людей, а также изменению стереотипов общества относительно их демографического статуса будут способствовать передовые рекреационные технологии.

Порядок направления в новый пансионат будет аналогичен порядку направлению во все дома-интернаты республики, согласно которому право на социальное обслуживание имеют одиноко проживающие граждане с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию.

По плану объект введут в эксплуатацию уже в этом году, его открытие будет приурочено к 100-летию образования Республики Бурятия. А пока министерством разрабатывается нормативно-правовой акт о создании нового учреждения социального обслуживания.

Фото: предоставлено министерством социальной защиты РБ
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