Общество 05.04.2023 в 14:44

В Бурятии вылечили заболевших корью

Наблюдение за контактными лицами продолжается
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии вылечили заболевших корью
В Бурятии вылечили от кори двух заболевших жителей Кяхтинского района.

«Состояние двух пациентов, которые находились на стационарном лечении в связи с заболеванием корью, удовлетворительное. На данный момент пациенты выписаны в связи с выздоровлением. Они не несут угрозу распространения заболевания, представляющую опасность для окружающих», сообщила в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7» главврач Кяхтинской ЦРБ Туяна Будаева.

За контактными лицами продолжается медицинское наблюдение.

Напомним, о случаях заболевания корью в Кяхтинском районе Бурятии стало известно 31 марта. Из-за этого в районе отменили все массовые мероприятия.

Фото: «Номер один»
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