Общество 05.04.2023 в 15:21

Лудуб Очиров даст концерт в джаз-клубе «Эссе» в Москве

Молодой музыкант из Бурятии победил на Международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе»
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Лудуб Очиров даст концерт в джаз-клубе «Эссе» в Москве
Лудуб Очиров получил диплом первой степени на Международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе». Этот конкурс один из самых известных в России и  уже 20-й год проходит в Москве на главной сцене Российской академии музыки имени Гнесиных. Теперь у Лудуба есть возможность организовать собственный концерт в джаз клубе «Эссе», сообщили в минкульте республики.

Лудуб учится сейчас в Москве в Российской академии музыки имени Гнесиных на факультете «Композиции» на первом курсе. В конкурсе «Рояль в джазе» принимает участие не в первый раз.

«Джаз-клуб «Эссе» предоставляет площадку, т.к. я стал победителем конкурса. Есть мысли, есть определенный состав, решаем организационные моменты. Я был в других джаз-клубах в Москве, а «Эссе» для меня что-то новое.  Пока не могу сказать, когда будет концерт. Обязательно сообщу, когда будет известно. В программе будет многое, в том числе эксперименты, с морин хууром в джазе», - отметил Лудуб.

Лудуб Очиров также рассказал о том, что морин хуур в джазовом ансамбле звучит интересно, представляя новое поле для экспериментов.

«В 2021 году я уже участвовал в конкурсе «Рояль джаз». На гала-концерте я играл джазовый стандарт, а вступление я делал на морин хууре. И в этот раз я тоже задействовал морин хуур. Мне посоветовали включить этот инструмент. У меня была номинация «Джазовый ансамбль», состав которого: фортепиано, контрабас, ударные и морин хуур. Это был интересный эксперимент, т.к. морин хуур выполнил роль саксофона или трубы в квартете. Морин хуур справился отлично, показал некоторые оттенки звучания. Я не знаю, как дела обстоят во всем мире, но в России я был одним из первых, кто решился использовать морин хуур в джазовом ансамбле. Морин хуур показал себя идеально с разных музыкальных сторон. На нем доступны разные музыкальные эффекты. В Бурятии много талантливых моринхууристов и здорово, если они повернутся в сторону джаза, т.к. это новое поле для экспериментов. Я думаю, морин хуур обогатит джазовую культуру нашей страны», - сказал Лудуб Очиров.

Фото: minkultrb.ru

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музыка джаз Лудуб Очиров

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