В Бурятии полицейские помогли больному мужчине

3 апреля в Тункинском районе Бурятии экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Юрия Базарова и лейтенанта Сергея Михаханова заступил на службу. Около 23 часов на автодороге Култук-Монды инспекторы заметили автомобиль «Тойота», который ехал за ними и мигал фарами.Полицейские остановились. Из иномарки выбежал взволнованный молодой человек и пояснил, что в его машине находится 26-летний житель села Гужиры, который плохо себя чувствует - жалуется на боли в области сердца, судороги и высокое давление. Молодой человек был обеспокоен, что не сможет вовремя довезти его до больницы.«Инспекторы ДПС незамедлительно пересадили парня в служебный автомобиль. По дороге они созвонились с медицинским учреждением, предупредив о том, что везут больного, и проследовали в больницу. Благодаря решительным действиям инспекторов, своевременно доставивших мужчину, трагедии удалось избежать. В настоящее время больной находится в отделении интенсивной терапии», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии