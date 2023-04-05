Общество 05.04.2023 в 16:35

В Улан-Удэ перед судом предстанет подросток, порезавший из-за пустяка мужчину

С молодым человеком он случайно столкнулся в коридоре общежития
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В Улан-Удэ перед судом предстанет подросток, порезавший из-за пустяка мужчину
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что подросток после развода родителей воспитывался отцом. В конце февраля он приехал в гости к матери, которая проживает в одном из общежитий в  Улан-Удэ, и остался у нее на несколько дней. Утром 1 марта обвиняемый, пока мать отсутствовала, употреблял алкогольные напитки, затем пошел в туалет и, проходя по коридору, случайно столкнулся плечом с соседом, из-за чего между ними произошла ссора.

После этого подросток взял в комнате кухонный нож, вернулся к противнику и нанес ему клинком удары в живот, а затем убежал и скрывался у родственников. Двадцатичетырехлетнего потерпевшего сразу госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.

Спустя несколько дней подросток вернулся домой. Отец сразу отвел его в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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