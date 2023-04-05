Общество 05.04.2023 в 18:30

В Улан-Удэ открылась межрегиональная выставка «Стройиндустрия- 2023»

В ней участвуют представители регионов России, а также - Белоруссии и Монголии  

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В Улан-Удэ открылась межрегиональная выставка «Стройиндустрия- 2023»
Более 130 компаний из России, Белоруссии и Монголии  представляют новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и технику для ЖКХ, элементы благоустройства, новейшие технологии деревообработки и многое другое на выставке «Стройиндустрия- 2023». Она открылась сегодня в столице Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.


«Строительная отрасль – это то, что создает все условия для жизни. В нашей республике строительство развивается активно. По темпам прироста строительства по итогам прошлого года мы заняли первое место в России. Темп прироста составил 77%. Понятно, в абсолютных цифрах большие регионы строят больше. Тем не менее, за последние шесть лет с 2017 года у нас средний прирост в отрасли выше 80%, в то время, как по России в среднем - 23%. А сейчас программа, которую утвердил президент России Владимир  Путин по модернизации Улан-Удэ и Северобайкальска по нашим мастер-планам, предусматривает еще большее строительство. Сегодня в рамках выставки мы посмотрели новые материалы, технологии, возможности. Оценили перспективы строительства у нас, а также того, чтобы материалы, которые производят у нас, могли поставляться в другие регионы и страны. Такая кооперация в целом, и производителей, и проектировщиков, и экспертных организаций, и непосредственно самих строителей нужна, чтобы все планы реализовывались вовремя и с соответствующим качеством», - отметил на открытии выставки глава Бурятии Алексей Цыденов.

Выставка проходит традиционно в преддверии строительного сезона уже в 16-й раз. «Выставка с каждым годом растет, становится больше. В этом году мы видим новые образцы, новые компании. Это хорошо. Самое главное – развивается промышленное производство строительных материалов и комплектующих. Это важно особенно сегодня в условиях импортозамещения. Сегодня вся страна сконцентрирована на развитии строительного комплекса», - подчеркнул руководитель Всероссийского центра строительной политики Александр Моор.
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«Мы в Монголии строим жилой комплекс. Впечатление от выставки хорошее. Мы познакомились с разными компаниями. Договорились завтра съездить на производство и посмотреть», - поделился впечатлениями представитель строительной компании из Монголии Энхбаяр.

Для обмена опытом и технологиями в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства между региональной ассоциацией «Строители ТПП РБ», Союзом промышленников Бурятии и Союзом строителей Монголии подписано два соглашения.

«Я очень рад, что мы подписали соглашение о совместной работе. Оно направлено, в первую очередь, на повышение квалификации и наших, и российских строителей, на обмен опытом, на создание совместных выставок на территории двух стран, на плодотворное сотрудничество в рамках общего повышения культуры строителей», - отметил вице-президент Союза строителей Монголии. Ц. Эрдэнэбилэг.

Как рассказал президент региональной ассоциации «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев, у строителей двух стран есть заинтересованность в обмене технологиями и опытом.

«В прошлом году была выставка, очень много приезжали друзей наших с Монголии. Была заинтересованность в том, чтобы между общественными организациями было подписано соглашение, чтобы был обмен опытом. Еще один вид сотрудничества – на законодательном уровне. То есть, у нас на сегодняшний день очень активно снимаются барьеры и сроки от проектирования до получения разрешения на строительство сокращаются», - подчеркнул Геннадий Доржиев.

В рамках выставки планируется провести пленарное заседание и панельные сессии по различным тематическим площадкам в области развития строительной, жилищно-коммунальной и дорожной отраслей.

Фото: egov-buryatia.ru

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