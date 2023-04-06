В Бурятии росгвардейцы спасли погост от огня

Благодаря бдительности сотрудников вневедомственной охраны предотвращен пожар из-за возгорания сухой травы в районном центре Джидинского района – Петропавловке, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Вчера наряд вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования на окраине села Петропавловка, заметил возгорание сухой травы на старом кладбище.Старшие сержанты полиции Борис Лалетин и Роман Лобанов сообщили о возгорании в пожарную часть и незамедлительно приступили к тушению. Подручными средствами до прибытия пожарного расчета сотрудники локализовали очаг возгорания на территории около 100 квадратных метров.Благодаря совместной слаженной работе росгвардейцев, жителей близлежащих домов и подоспевшему пожарному расчету, возгорание было ликвидировано.Местные жители и администрация сельского поселения выразили благодарность сотрудникам Росгвардии за оперативное реагирование и бдительность.Фото: Росгвардия