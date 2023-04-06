Пассажиры ВСЖД «рванули» в дальний путь

Восточно-Сибирская железная дорога, по оперативным данным, в марте перевезла 917,18 тыс пассажиров, что на 7,3% выше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Из них в пригородном сообщении отправлено 700,91 тыс пассажиров (+4,2%), в дальнем следовании – 216,27 тыс (+18,5%).Пассажирооборот в марте 2023 года составил 228,85 млн пасс-км, что на 14,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в пригородном сообщении он уменьшился на 1,1%, составив 28,5 млн пасс-км, а в дальнем следовании вырос на 16,9%, достигнув 200,35 млн пасс-км.Всего за январь-март 2023 года с вокзалов и станций ВСЖД отправлено более 2,5 млн пассажиров (+9,1% к январю-марту 2022 года), из них в дальнем следовании перевезено 600 тыс пассажиров (+19,2%).Фото: company.rzd.ru