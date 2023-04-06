В Бурятии шлак с улан-удэнских ТЭЦ используют для ремонта дорог

В Бурятии золошлаковые отходы впервые используют для ремонта дорог. Как сообщили в республиканском Минтрансе, на участке с 3 по 8 км автодороги Новоильинск – Горхон – Кижа - граница с Забайкальским краем будет устроен слой основания из крупнообломочного грунта, обработанного золошлаковым вяжущим методом холодного ресайклинга. Золошлаковый материал доставят на объект с улан-удэнской ТЭЦ-2 в количестве 8 тыс. тонн.- В России около 70% всей электроэнергии вырабатывается при сжигании твердого топлива - углей, сланцев, торфа, в результате в год образуется около 50 млн. тонн отвалов золошлаковых смесей. В отвалах ТЭЦ находится свыше 1,2 млрд. тонн таких отходов, а уровень их утилизации составляет только около 10%. Поэтому использование отходов от сжигания твердого топлива - это не столько вопрос экономии материальных ресурсов, сколько проблема возрастающего загрязнения окружающей среды и, следовательно, здоровья нации. Золошлаковые материалы имеют перспективу широкого применения в целях ресурсосбережения, поэтому наиболее рациональным будет их вовлечение в дорожное строительство, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Также в настоящее время прорабатывается вопрос использования золошлаковых материалов на автомобильных дорогах местного значения в Улан-Удэ.Как отметили в Минтрансе, в дорожном строительстве золы и смеси используются при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетонах. Золы сухого улавливания можно применять в качестве самостоятельного вяжущего, а также как активную добавку к неорганическим и органическим вяжущим веществам.Фото: Минтранс Бурятии