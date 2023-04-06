Общество 06.04.2023 в 13:49

В Бурятии в фотоловушку попались северные олени

Редкие кадры запечатлели в Баргузинском заповеднике
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в фотоловушку попались северные олени

Специалисты «Заповедного Подлеморья» поделились в соцсетях удивительным видеороликом. В фотоловушку Баргузинского заповедника попались северные олени.

«Так вот вы какие, северные олени! Или … оленухи?»

- пишут работники заповедника.
На видео статные, красивые животные аккуратно проходят мимо камеры. В «Заповедном Подлеморье» делятся интересными фактами: так, самки носят рога примерно до мая, а самцы сбрасывают их ещё в начале зимы. В зимнем меню оленей, кроме ягеля, встречаются мелкие грызуны, например – упомянутые на днях лесные лемминги. Еще, самок северных оленей называют важенками.

«Северные олени кажутся огромными…но на самом деле их высота в холке в среднем не превышает 100 см, а вес – до 230 кг»,
- пишут сотрудники.

Видео с фотоловушки предоставил старший научный сотрудник "Заповедного Подлеморья" Козулин Вадим.


Фото: скриншот из видео

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олени заповедное подлеморье

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