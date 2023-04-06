Общество 06.04.2023 в 15:05

В Улан-Удэ ко Дню Победы отремонтируют памятники

Также будут обновлены пять световых панно Героям Советского Союза
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ко Дню Победы отремонтируют памятники
К празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии отремонтируют 22 памятника военной истории и благоустроят прилегающих к ним территории. Также будут обновлены пять световых панно Героям Советского Союза, сообщили в мэрии города.

Все работы по ремонту памятников и благоустройству территорий выполнит Комбинат по благоустройству. На эти цели выделено свыше 780 тысяч рублей.

Помимо этого, возле семи памятников сотрудники «Городского лесничества» произведут формовочную обрезку деревьев и кустарников. На это выделено еще почти 500 тысяч рублей.

Также в рамках подготовки ко Дню Победы «Горсвет» заменит лицевые части пяти панно Героям Советского Союза, которые уже обветшали: Василию Хантаеву, Дарме Жанаеву, Базару Ринчино, Юрию Гарнаеву и Ивану Чертенкову. На эти работы предусмотрено свыше 117 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках праздничного оформления города Комбинат по благоустройству должен до 1 мая обновить баннерные полотна на 74 декоративных конструкциях.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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