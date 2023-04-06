В районе Бурятии на берегу реки нашли мертвых коров
Накануне в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо 24/7» рассказали о страшной находке – у реки Хилок в Мухоршибирском районе лежали несколько мертвых коров. Место посетили сотрудники Главного управления ветеринарии республики. Они забрали трупы животных на утилизацию и начали разбираться в причинах произошедшего.
Сегодня появилась информация, что в тот же день установили владельца рогатого скота, а также причину смерти коров.
К сообщению добавляют, что утилизация трупов животных пройдет за счет владельца. Администрация районов определила места для утилизации биологических отходов посредством сжигания. Отметим, за неправильную утилизацию трупов животных предусмотрена ответственность.
«По предварительным данным животные погибли от истощения. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы для исключения особо опасных болезней животных»,
- пишут в управлении.
Фото: "Мухоршибирь-инфо 24/7"