В районе Бурятии на берегу реки нашли мертвых коров

Накануне в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо 24/7» рассказали о страшной находке – у реки Хилок в Мухоршибирском районе лежали несколько мертвых коров. Место посетили сотрудники Главного управления ветеринарии республики. Они забрали трупы животных на утилизацию и начали разбираться в причинах произошедшего.

Сегодня появилась информация, что в тот же день установили владельца рогатого скота, а также причину смерти коров.

«По предварительным данным животные погибли от истощения. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы для исключения особо опасных болезней животных»,

- пишут в управлении.



К сообщению добавляют, что утилизация трупов животных пройдет за счет владельца. Администрация районов определила места для утилизации биологических отходов посредством сжигания. Отметим, за неправильную утилизацию трупов животных предусмотрена ответственность.