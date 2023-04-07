В Бурятии юрист судится за жилье для сирот

Верховный суд республики частично удовлетворил административный иск юриста Владимира Дашиева к правительству Бурятии. В иске юрист просил признать недействительными некоторые положения «Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность, удостоверяемой сертификатом» (далее – «Порядок»).Идея изменить порядок предоставления жилищных сертификатов пришла Владимиру Дашиеву после того, как к нему за юридической помощью обратился житель республики, имеющий статус «ребенок-сирота». По закону 29-летний мужчина давно уже должен получить жилье, но это ему не удается из-за того, что на приобретение жилья для детей-сирот выделяется слишком мало средств.Мужчина решил получить жилищный сертификат: собрал полный пакет документов, сдал их в ГБУ «Семья», которое занимается выдачей жилищных сертификатов, но в итоге заветного сертификата так и не получил – у государства вновь не хватило денег на сирот.Дело в том, что жилищные сертификаты получают те, кто раньше всех успел сдать документы в ГБУ «Семья» и зарегистрироваться в специальном журнале. А недавно правительство одобрило поправку к положению о выдаче сертификатов, которая гласит, что право на первоочередное получение сертификатов имеют дети-сироты из числа участников спецоперации.10 марта состоялось заседание жилищной комиссии, распределяющей жилищные сертификаты среди детей-сирот, достигших 25 лет. Заявления на получение сертификата в 2023 году написали 318 человек, из них 53 участника спецоперации. Согласно решению жилищной комиссии, сертификаты получили 53 участника СВО и 12 человек из общей очереди.Всем остальным сиротам, сдавшим документы на получение сертификата, в их предоставлении отказали, сославшись на исчерпание «бюджетных лимитов», то есть денег.- Все это стало возможным «благодаря» нормотворчеству правительства региона. Оказалось, что некоторые подпункты «Порядка» предусматривают предоставление сертификата исходя из даты регистрации заявления в журнале входящей корреспонденции ГБУ «Семья», - говорит Владимир Дашиев.Кроме того, юрист оспаривал такие пункты документа, как «отказ в удовлетворении заявления, если исчерпаны бюджетные лимиты», размытую формулировку пункта «рассмотрение заявлений жилищной комиссией не позднее чем через 20 рабочих дней и издание приказа о предоставлении сертификата не позднее чем через пять рабочих дней» и другие.Владимир Дашиев решил подать в Верховный суд Бурятии административный иск о признании некоторых пунктов «Порядка» не действующими с момента принятия.- Они противоречат действующему законодательству и содержат неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям. Тем самым создавая условия для проявления коррупции, - поясняет Дашиев.Верховный суд Бурятии принял решение о частичном удовлетворении иска.- Это означает, что если решение суда вступит в законную силу, то у молодого человека появится возможность оспорить решение жилищной комиссии в суде и все же получить сертификат, - подытоживает юрист.Фото: «Номер один»