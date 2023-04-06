Общество 06.04.2023 в 17:59

«Он нам как сын, мы его не бросим»

Новосибирцы две недели не могут вывезти собаку-аутиста из Таиланда
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Текст: Номер один
«Он нам как сын, мы его не бросим»
Восьмилетний чихуа-хуа Пантелеймон застрял в Бангкоке: его хозяев не предупредили, что на пса нужно было оформить справку на выезд, из-за чего сибирякам не разрешают забрать его домой. Свою историю хозяйка собаки рассказала КП-Новосибирск.

«Пантелей никуда не летит»

- Пантелей живет с нами уже 8 лет. Я увидела объявление о его продаже на «Авито», поняла, что хочу именно такого пса. И ни разу не пожалела, что мы выбрали его, - рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Кира. - Пантелей оказался очень послушным, мы без проблем брали его в путешествия по России. Поездка в Таиланд была нашей первой поездкой за границу. Мы консультировались с авиакомпанией, какие документы нужно оформить, чипировали собаку, сделали все положенные прививки.

18 января новосибирцы вместе с Пантелеем прилетели в Бангкок. Как говорит пара, их никто не предупредил, что собаке нужно было оформить справку на выезд из Таиланда. Выяснилось это, когда отпуск закончился, и пришло время улетать.

- Мы приехали в аэропорт Бангкока за 8 часов до регистрации, на входе встретили сотрудницу энималс (ветеринара), показали документы. Нас заверили, что с документами все в порядке! Но на регистрации нам сказали, что не хватает справки на выезд животного. Мы 1,5 часа носились по аэропорту, искали специалиста, который может ее оформить, спрашивали, нас посылали в разные уголки аэропорта! Оказалось, что он находится не в аэропорту и начнет работать только через час после нашего вылета, - описывает ситуацию Кира. - Я плакала от бессилия!

Семье согласилась помочь женщина, которая улетала на 6 часов позже: она должна была отвезти Пантелея в ветслужбу и вместе с ним улететь в Москву. В аэропорту Москвы их встретили бы Кира и ее муж, но все пошло не так.

- Нас провели на посадку и уже в самолете сказали, что собака невыездная, потому что нужно было пройти двухнедельный карантин. И еще потребовали заплатить штраф в аэропорту - 10 тысяч батов! А мы даже выйти из самолета уже не могли - так наш Пантелюша остался в Таиланде, - говорит Кира.

Тайская няня для собаки

Женщине, которая согласилась помочь с перелетом собаки, пришлось оставить Пантелея сотруднице аэропорта. А та отдала пса на передержку своей знакомой.

- Тайка, у которой был наш пес, потребовала с нас 10 тысяч батов - только на таких условиях она согласилась вернуть Пантелея. Мы пошли на эти условия: пса забрала русская девушка, которая согласилась взять нашу собаку на передержку, - продолжает Кира. - Мы очень благодарны ей: она заботится о Пантелее, каждый день шлет фото и видео. И ни копейки с нас не взяла, хотя мы предлагали оплату. Мы обязательно ее отблагодарим!

Ухаживать за Пантелеем непросто.

- У нашего песика расстройство аутистического спектра: иногда очень сильно нервничает и его нужно успокоить, может также «зависнуть» на чем-то, - объясняет Кира. - Но Пантелей, несмотря на болезнь, нам как сыночек, мы его не бросим!

Сейчас Кира и ее муж пытаются разобраться, что же все-таки нужно сделать, чтобы забрать Пантелея.

- Вроде бы про две недели карантина речи уже не идет, и штраф полагается в два раза меньше. Единственное условие - нужно прилететь мне самой. На днях наш знакомый отправится в Таиланд: он давно там живет и во всем разберется. Вроде бы мы можем онлайн оформить доверенность на собаку на другого человека - будем выяснять, и забирать Пантелея, - добавляет Кира.

Фото: предоставлено героиней публикации.
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животные туристы ситуация

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