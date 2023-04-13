Общество 13.04.2023 в 09:00

Бонусы при задержке рейса

Но что можно рассчитывать?
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Текст: Номер один
Бонусы при задержке рейса
Номер один

Вопрос: «Что я могу получить, если мой рейс задержали?» 

Илья Петрович

Рейс могут перенести из-за неисправности судна, плохих погодных условий или позднего прибытия самолета в аэропорт. В любом случае у пассажира есть право отказаться от полёта и вернуть деньги, даже если билет был невозвратным.

Можно также:

- получить 25% МРОТ за каждый час ожидания, но не более 50% от стоимости билета;

- потребовать возмещения убытков: например, если из-за задержки была пропущена оплаченная экскурсия или поезд. Для этого нужно обратиться к перевозчику с претензией.

Если перевозчик изменил расписание, он должен предупредить пассажиров любым доступным способом:

- по телефону;

- по электронной почте.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана:

- предоставить комнату матери и ребёнка пассажирам с детьми до 7 лет;

- организовать хранение багажа.

Если задержка рейса больше 2 часов:

- предоставить прохладительные напитки;

- право бесплатно сделать 2 телефонных звонка;

- или отправить 2 сообщения по электронной почте.

Если задержка рейса больше 4 часов - предоставить горячее питание:

- каждые 6 часов днём;

- каждые 8 часов ночью.

Если задержка рейса больше 8 часов днём или больше 6 часов ночью:

- разместить в гостинице;

- доставить от аэропорта до гостиницы и обратно.

Если нужна помощь, чтобы составить заявление для перевозчика, можно обратиться в Роспотребнадзор. Адрес ближайшего управления можно найти на сайте.

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