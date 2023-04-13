Бонусы при задержке рейса
Вопрос: «Что я могу получить, если мой рейс задержали?»
Илья Петрович
Рейс могут перенести из-за неисправности судна, плохих погодных условий или позднего прибытия самолета в аэропорт. В любом случае у пассажира есть право отказаться от полёта и вернуть деньги, даже если билет был невозвратным.
Можно также:
- получить 25% МРОТ за каждый час ожидания, но не более 50% от стоимости билета;
- потребовать возмещения убытков: например, если из-за задержки была пропущена оплаченная экскурсия или поезд. Для этого нужно обратиться к перевозчику с претензией.
Если перевозчик изменил расписание, он должен предупредить пассажиров любым доступным способом:
- по телефону;
- по электронной почте.
В случае задержки рейса авиакомпания обязана:
- предоставить комнату матери и ребёнка пассажирам с детьми до 7 лет;
- организовать хранение багажа.
Если задержка рейса больше 2 часов:
- предоставить прохладительные напитки;
- право бесплатно сделать 2 телефонных звонка;
- или отправить 2 сообщения по электронной почте.
Если задержка рейса больше 4 часов - предоставить горячее питание:
- каждые 6 часов днём;
- каждые 8 часов ночью.
Если задержка рейса больше 8 часов днём или больше 6 часов ночью:
- разместить в гостинице;
- доставить от аэропорта до гостиницы и обратно.
Если нужна помощь, чтобы составить заявление для перевозчика, можно обратиться в Роспотребнадзор. Адрес ближайшего управления можно найти на сайте.