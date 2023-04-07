Общество 07.04.2023 в 10:29
Госдума приняла закон о сроке до 9 лет за уничтожение краснокнижных растений
А минприроды подготовило проект перечня объектов растительного мира для Красной книги, где будет определен статус угрозы
Текст: Номер один
Госдума приняла в четверг закон о введении уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ, сообщает ТАСС.
Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).
Так, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.
За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета, согласно проекту закона, грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей.
Если же при совершении преступления использовалось еще и служебное положение, то наказание составит уже до 7 лет со штрафом до 3 млн рублей.
Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За данное преступление виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
Практически синхронно минприроды РФ подготовило проект приказа, который утвердит перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу России. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба ведомства..
Последняя версия списка краснокнижных растений датируется 2005 годом. Перечень одобрен комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.
«102 вида из новой редакции будет исключено. В том числе потому, что их численность восстановилась и они больше не исчезающие виды. Но, к сожалению, ещё осталось достаточное число растений, которым нужна защита. Впервые в Красную книгу учёные предложили включить 165 новых видов. В итоге под охрану попадут 739 сосудистых растения, мохообразных, грибов, лишайников и водорослей», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
В перечне семь разделов: покрытосеменные и голосеменные растения, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. Все они поделены на порядки, семейства, отделы и классы. Самое большое по численности семейство – орхидные покрытосеменные растения. Их занесено в Красную книгу 62 вида.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов – часть биоразнообразия, которая нуждается в первоочередной охране. Они играют важную роль в экосистемах и являются индикаторами их состояния.
В отличие от большинства мировых изданий, занесение в Красную книгу России автоматически влечёт за собой появление законодательной защиты для видов. Такую практику ввели ещё во времена СССР, и сохранили в ряде постсоветских стран: на этих территориях Красная книга - юридически-значимый документ, который утверждается на уровне правительства страны.
Сегодня браконьерам за убийство животных, занесённых в Красную книгу, может грозить до четырёх лет лишения свободы, а если получится доказать, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору – до девяти лет заключения. Кроме того, на преступников будет наложен штраф до одного миллиона рублей. А за уничтожение краснокнижных растений пока грозят лишь штрафы до пяти тысяч для граждан и до одного миллиона рублей для организаций.
Подготовка и издание обновленной редакции Красной книги «Объекты растительного мира» запланированы на 2023-2024 годы.
Напомним, в последние несколько лет в Байкальском регионе, включая Бурятию, население ведет активную заготовку дикорастущих лекарственных растений, в том числе видов, занесенных в Красную книгу (корни солодки уральской, луковицы лилий, родиолы розовой, сапожниковии растопыренной, рододендрона Адамса, байкальского шлемника и др). В рамках регионального экологического контроля власти выявляют и пресекают незаконный экспорт лекарственных культур из России в КНР и Монголию. Однако сборщики и перекупщики редких трав до сих пор остаются практически безнаказанными.
Фото:egov-buryatia.ru/minselhoz
Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).
Так, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.
За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета, согласно проекту закона, грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей.
Если же при совершении преступления использовалось еще и служебное положение, то наказание составит уже до 7 лет со штрафом до 3 млн рублей.
Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За данное преступление виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
Практически синхронно минприроды РФ подготовило проект приказа, который утвердит перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу России. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов, сообщила пресс-служба ведомства..
Последняя версия списка краснокнижных растений датируется 2005 годом. Перечень одобрен комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.
«102 вида из новой редакции будет исключено. В том числе потому, что их численность восстановилась и они больше не исчезающие виды. Но, к сожалению, ещё осталось достаточное число растений, которым нужна защита. Впервые в Красную книгу учёные предложили включить 165 новых видов. В итоге под охрану попадут 739 сосудистых растения, мохообразных, грибов, лишайников и водорослей», - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
В перечне семь разделов: покрытосеменные и голосеменные растения, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. Все они поделены на порядки, семейства, отделы и классы. Самое большое по численности семейство – орхидные покрытосеменные растения. Их занесено в Красную книгу 62 вида.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов – часть биоразнообразия, которая нуждается в первоочередной охране. Они играют важную роль в экосистемах и являются индикаторами их состояния.
В отличие от большинства мировых изданий, занесение в Красную книгу России автоматически влечёт за собой появление законодательной защиты для видов. Такую практику ввели ещё во времена СССР, и сохранили в ряде постсоветских стран: на этих территориях Красная книга - юридически-значимый документ, который утверждается на уровне правительства страны.
Сегодня браконьерам за убийство животных, занесённых в Красную книгу, может грозить до четырёх лет лишения свободы, а если получится доказать, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору – до девяти лет заключения. Кроме того, на преступников будет наложен штраф до одного миллиона рублей. А за уничтожение краснокнижных растений пока грозят лишь штрафы до пяти тысяч для граждан и до одного миллиона рублей для организаций.
Подготовка и издание обновленной редакции Красной книги «Объекты растительного мира» запланированы на 2023-2024 годы.
Напомним, в последние несколько лет в Байкальском регионе, включая Бурятию, население ведет активную заготовку дикорастущих лекарственных растений, в том числе видов, занесенных в Красную книгу (корни солодки уральской, луковицы лилий, родиолы розовой, сапожниковии растопыренной, рододендрона Адамса, байкальского шлемника и др). В рамках регионального экологического контроля власти выявляют и пресекают незаконный экспорт лекарственных культур из России в КНР и Монголию. Однако сборщики и перекупщики редких трав до сих пор остаются практически безнаказанными.
Фото:egov-buryatia.ru/minselhoz