В Иркутске поставят оперетту «Брачное агентство»

В Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского ставят современную оперетту «Брачное агентство». Это эксклюзивный материал, который ранее нигде не был представлен. Музыку оперетты написал создатель первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика», заслуженный деятель искусств РФ Александр Журбин специально для иркутского театра, сообщили в пресс-службе областной администрации.По сюжету закадычные подруги решают открыть элитное брачное агентство. В поисках спутника жизни к ним приходит множество потенциальных женихов и невест. У каждого – свой характер, жизненный опыт и представления о том, какими должны быть счастливые отношения. История будет наполнена комичными ситуациями, драматичными поворотами и судьбоносными встречами. Либретто и стихи написала Алина Байбанова, известная иркутским зрителям как автор поэтических текстов к мюзиклу «Декабристы».«Сама жизнь предложила мне этот сюжет. По первой профессии я врач по двум специальностям: кардиолог и клинический психолог. Некоторое время я работала консультантом в одном из московских брачных агентств. Его хозяйка искренне пыталась помочь одиноким людям, но случались и курьёзы. Прямых совпадений или каких-то узнаваемых ситуаций из жизни отдельных людей в спектакле нет, и этика полностью соблюдена. Так что в отправной точке я опиралась на жизненные факты, а дальше вволю отдалась творческой фантазии», – рассказывает Алина Байбанова.Что касается автора музыки, то с Александром Журбиным иркутский театр сотрудничает с маэстро уже не в первый раз. На иркутской сцене ставили его спектакли «Пенелопа» (1984, 2003), «Неаполитанская вдова, или собака на сене» (1987), «Цезарь и Клеопатра» (2011), «Дамский портной» (2016). Александр Журбин написал множество сочинений для музыкального театра: восемь опер, три балета, более 40 мюзиклов. Однако к жанру оперетты опытный композитор решил прикоснуться впервые.«Считается, что жанр оперетты умер вместе с композитором Имре Кальманом, то есть в 1953 году. С тех пор попытки написать оперетту многими композиторами и либреттистами были неудачными. Все пришли к мнению, что этого жанра более не существует. В это верил и я. Но когда Алина Байбанова предложила либретто под названием «Брачное агентство», я подумал, что этот смешной сюжет очень подходит оперетте. В нем есть несколько пар, и у каждой – своя история, и много человеческих, простых, бытовых проблем. Но все должно закончиться хорошо. Именно так мы задумали это произведение», – делится композитор Александр Журбин.Авторы и постановщики стремятся возродить интерес к традиционному жанру оперетты через современный сценарий, музыкальную эстетику и эффектные визуальные решения. Спектакль будет сочетать классическую структуру оперетты и актуальные ритмы, мотивы и аранжировки. Основой сценографии станет масштабная двухэтажная конструкция, в которой расположатся тематические локации. Это позволит зрителям наблюдать за несколькими сценами одновременно. В оформлении использованы неоновые цвета, а образы артистов вдохновлены западной модой 60-х и 70-х годов. Ставит спектакль режиссёр из Санкт-Петербурга Василий Заржецкий.«Оперетта – это праздничный по настроению и вместе с тем сложный для воплощения жанр. Сейчас он требует иных ключей для раскрытия своего потенциала. Зритель очень тонко чувствует фальшь, наигранность, ненатуральность веселья. Режиссёры музыкального театра должны экспериментировать, искать новые способы, новые приёмы, чтобы преподносить этот жанр публике», – рассказывает Василий Заржецкий.Современная оперетта «Брачное агентство» станет завершающей премьерой творческого сезона Иркутского музыкального театра.Фото: alexanderzhurbin.ru