Общество 07.04.2023 в 12:12

В Бурятии зафиксирован рост числа техногенных пожаров

Основной объем возгораний в зданиях и сооружениях  - более 65 % -  приходится на жилой сектор
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Текст: Номер один
В Бурятии зафиксирован рост числа техногенных пожаров
В течение последних лет на территории Дальнего Востока сохраняется значительное количество лиц, пострадавших от техногенных пожаров. Основной объем возгораний в зданиях и сооружениях (более 65 %) приходится на жилой сектор. Бурятия вошла в первую пятерку регионов по числу  техногенных пожаров, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

По ее данным, за 2022 год зафиксировано более 41 тыс техногенных возгораний, из них пятая часть (8,4 тыс) произошли в жилых помещениях. Наибольшее их количество зарегистрировано в Приморском (12 тыс), Забайкальском (7,2 тыс), Хабаровском (6,3 тыс) краях, в Бурятии (4,8 тыс.) и Амурской области (3,9 тыс). За последний год значительный рост техногенных пожаров отмечен в Забайкальском крае (с 4,9 до 7,2 тыс ) и Бурятии (с 3,5 до 4,8 тыс.). От огня и продуктов горения в округе погибло 570 человек, в том числе 28 детей.

Основными причинами происшествий явились: аварийный режим работы электрических сетей и оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности.

За прошедший год прокурорами выявлено более 7,3 тыс нарушений законодательства о пожарной безопасности. Повсеместно пресекались факты неполноты финансирования принятых муниципальных программ, первичных мер пожарной безопасности, непроведения профилактической работы с населением.

По требованию прокуроров Якутии, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей пресечены случаи неисполнения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В Якутии по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту неправомерного использования частного жилого дома для размещения пансионата для круглосуточного пребывания пожилых людей. Решением районного суда по иску прокурора его деятельность запрещена.

Во всех регионах в округе приняты меры к устранению нарушений, связанных с неосуществлением работы по категорированию помещений, установке автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, необеспечением работников средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, загромождением путей эвакуации и другие.

Территориальными органами МЧС России в Бурятии и Якутии, Забайкальском, Приморском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях после прокурорского вмешательства исключены случаи волокиты при проведении внеплановых проверок, бездействия по выявленным нарушениям и привлечению виновных лиц к ответственности, ненадлежащего контроля за исполнением предписаний, затягивания сроков рассмотрения административных дел.

В текущем году под пристальным надзорным вниманием прокуроров находятся вопросы реализации нововведений, связанных с установкой за счет средств региональных и местных бюджетов автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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