В Улан-Удэ стартовало строительство нового детсада в микрорайоне Радужный

В Улан-Удэ на улице Юности стартовало строительство детского сада на 280 мест. Возводит учреждение подрядная организация ООО «Регионстрой». Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента и инженерных сетей водоснабжения.Как сообщили в мэрии города, детсад построят по типовому проекту. В каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы. Также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультуры, кабинет логопеда и пищеблок.Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.Также в этом году в Улан-Удэ началось строительство детсадов по улицам Гармаева и Менжинского на 100 и 240 мест соответственно.Напомним, в прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, благодаря этому актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.Фото: мэрия Улан-Удэ