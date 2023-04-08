В Бурятии исчезают украинцы

В целом перепись показала, что название «бурят-монголы» утратило актуальность. Одновременно разные «родоплеменно-географические национальности» абсолютно непопулярны, что отражает единство бурят в восприятии самих себя как народа. Интересно, что к «гуннам», или «хунну» себя во всей России не причислил никто. Понятно, что гунны Центральной Азии – это предки народов «монгольского корня», но прямую связь «я являюсь гунном» никто в рамках переписи не провел.





Тенденции, царящие в среде украинцев республики, говорят, что в обозримом будущем представители этого славянского народа могут практически исчезнуть на ее территории.Первые украинцы появились за Байкалом еще в царское время. Кто-то минул эти земли, уходя дальше к Тихому океану. А кто-то остался. Украинские мигранты прибывали несколько веков и стали привычной частью этнического ландшафта республики. Работали на промпредприятиях, на селе, во многих бюджетных организациях, в том числе в армии. Они внесли вклад в развитие региона. Но сейчас все идет к тому, что «украинская страница» в истории Бурятии будет навсегда перевернута.Кризис бурятской украинской общины идет по всем направлениям. Особенно поражает динамика падения официальной численности, украинцы «тают», как снег в теплый день. Сейчас их в Бурятии стало 2007 человек, то есть меньше, чем эвенков. А десятилетие назад было 5654. В целом по России падение идет в сопоставимой пропорции.Ухудшается знание своей родной культуры и вообще тяготение к ней. В первую очередь активно снижается число владеющих языком предков - о положении с «мовой» «Номер один» ранее рассказывал своим читателям. Да и о каком языке может идти речь, когда многие жители республики с ярко выраженными украинскими фамилиями не знают даже, из каких мест Украины прибыли их предки.Это происходит на фоне довольно сильной, по нашему мнению, раздробленности украинцев. В республиканском комитете по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив подтвердили, что в Бурятии украинцы официально никогда не создавали свой региональный национально-культурный центр или культурную автономию. А для национальных общин именно такие структуры являются очагом сохранения и развития этничности, налаживания контактов с органами власти Бурятии, установления связей с исторической родиной и т. д.Конечно, украинская диаспора в Бурятии еще не умерла, или «ще не вмерла», если сказать «мовой». Но колокол по ней звучит все громче и настойчивее, и этот факт невозможно отрицать.С опорой на итоги последней переписи отметим и другой примечательный факт. В украинской диаспоре Бурятии зарегистрировано повышение медианного возраста. Причем показатель растет какими-то фантастическими темпами. Медианный возраст народа – это тот, который делит население страны на две равных части. При этом людей с возрастом выше медианы насчитывается столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Например, в Уганде в 2022 году он был 16,1 года.В 2010 году у бурятских украинцев он равнялся 52 годам, а теперь медианный возраст стал 61,3. При сохранении описанных тенденций в очередных переписях украинцы станут в республике такой же этнической редкостью, как буряты в Украине, или еще более редкими. А предпосылок для перелома в другую сторону не видно.«Номер один» уже освещал некоторые аспекты переписи. Посмотрим еще несколько.В стране насчитали 105,58 млн русских (48,4 млн мужчин и более 57 млн женщин). Русские весьма урбанизированы – 80,6 млн являются горожанами. Самая многочисленная русская возрастная группа – 35 - 39 лет (9,34 млн). За десять лет с предыдущей переписи русский народ РФ постарел и его медианный возраст «потяжелел», составив 41,7 года.По итогам переписи - 2010 медианный возраст русских, напомним, равнялся 38,3 года и народу было заметно больше – 111 млн. Куда делось свыше 5 млн русских людей, не очень понятно. Тем более что между переписями прошло присоединение Крыма, где немало русских. Видимо, проявился суммарный эффект от слабого баланса рождаемость/смертность, уклонения от переписи, а также отъезда русских за границу.Бурят в РФ в настоящее время чуть больше 460 тысяч, спад около 1000 человек. В городах проживает менее половины народа – 218,4 тыс. человек. Наиболее многочисленная (40,5 тыс.) группа по возрасту та же, что и у русских жителей страны.Медианный возраст бурят РФ равен 34,7 года, а раньше был 30,3.Но каковы медианы внутри конкретно Бурятии? Здесь большого разрыва в медианных возрастах русских и бурят нет. Главным образом за счет «омоложения» русской общины. У русских Бурятии сегодня медиана равна 37,6 года (раньше было 33,5), а у бурят республики - 35,1 года (было 30,5).Более-менее заметных национальных общин в республике несколько, но, полагаем, именно украинцев можно назвать «рекордсменами» по старению. Среднестатистические украинцы уже на грани пенсии. За ними татары Бурятии с медианным возрастом 53,7 года. Эвенки республики показали 29,8 года, сойоты - 31,8, а узбеки - 31,5.Перепись не зафиксировала какого-то стратегического прорыва вперед в области рождаемости. В реальности прорыв, возможно, есть, но переписчики его не отметили, так как немало респондентов уклонились от ответа на важные вопросы. Наше издание ранее уже отмечало, что заметная часть переписанных (и в России, и в Бурятии) не ответила, например, на вопрос о своей национальности. Это не единственный такой пункт. Похожую реакцию вызвали вопросы о рождении детей - определяли показатели рождения детей женщинами разных национальностей.Перепись - 2020 охватила 49,15 млн русских женщин, проживающих в частных домохозяйствах России. Из них рассказать о количестве рожденных ими детей согласились только 38,8 млн. Можно было назвать любую цифру - ноль детей, один ребенок, двое и т. д. Честно говоря, существовала возможность даже соврать, ведь все фиксировалось обезличенно, без проверки. Но, как видим, более 20% просто отказались говорить с переписчиками на эту тему.Среди аналогичной категории российских буряток «в отказ» ушли 10% участниц переписи.В итоге среднее число детей, которое приходится на русскую женщину, составило 1,44 (десять лет назад было 1,41). Это нельзя назвать прорывом вперед. Среди российских буряток показатель равен 1,99 (в прошлую перепись было 1,83). Показатель тоже не ахти.У якуток России зафиксировано в среднем 1,95 ребенка. У российских украинок - 1,7 ребенка. У татарок - 1,62. У чеченок России - 1,93. Возможно, чеченский показатель кого-то удивит. Но официальные цифры говорят - около 564 тыс. чеченок, согласившихся осветить «детский» пункт, заявили о рождении ими чуть больше 1 млн детей. Разделив количество детей на число ответивших чеченок, получаем данный показатель.Эти цифры зафиксированы на фоне серьезных мер по господдержке рождаемости. Без них показатели были бы, думаем, хуже, и, если меры отменить, то положение явно уйдет вниз. Часть участниц переписи согласились указать возраст, в котором они родили первого ребенка. Более чем половина, как русских, так и буряток страны, заявили, что первенец у них появился в период с 20 до 24 лет.В год празднования 100-летия образования республики (круглая дата будет в мае) вспомним, что изначально она называлась не Бурятией, а Бурят-Монголией. А коренной народ официально именовался бурят-монголами. Сейчас бурят-монголами себя называют немногие.На вопрос о национальной принадлежности ответ «бурят-монголы» дали лишь 2276 человек в стране. Зато сотни тысяч назвали себя бурятами. Это говорит, что бурятский народ теперь консолидируется именно вокруг этого имени. Среди других ответов о национальности кто-то один ответил «бурят-хонгодор». По одному переписанному сказали, что они из народов «агинцы» и «иркутские буряты». 12 сообщили, что они по национальности «сонголы», а пятеро – «сартулы».К «булагатам» себя причислили трое респондентов, столько же к «эхиритам». Была группа, причислившая себя к национальностям «хоринцы», «хори-буряты», «хори буряты», «хори монголы» и просто «хори» - суммарно их 15 человек. Встречались и другие эпизодические местечковые вариации на национальную тему.Фото: «Номер один»