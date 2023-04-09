Вдовы Бурятии объединились

В Улан-Удэ жены погибших на спецоперации военных объединились в клуб «Сильные женщины». Участницы клуба помогают друг другу пережить смерть любимых, а также сообща решают различные проблемы и учатся вновь радоваться жизни.Идея создать клуб пришла Екатерине Касаткиной спустя почти четыре месяца после гибели мужа на СВО.Супруг Екатерины Натан – уроженец Читы. В школе он состоял в ансамбле народного танца «Русские узоры». С 2009 года занимался волонтерской деятельностью, окончил училище по профессии «электромонтажник». В 2018 году был призван в ряды Вооруженных Сил РФ на срочную службу в войсковую часть города Читы, а в 2019 году во время прохождения срочной службы подписал контракт.В 2019 году Натана перевели на службу в Улан-Удэ. В 2021 году Натана командировали в Сирию, в октябре 2021 года он получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в военной операции в Сирии.В 2022 году принимал участие в специальной военной операции. 16 октября при исполнении воинского долга Натан получил ранение, несовместимое с жизнью.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ гвардии ефрейтор Натан Касаткин награжден орденом Мужества (посмертно).- Натан был удивительным. Несмотря на свою сложную судьбу, он всегда оставался жизнерадостным, веселым человеком. У него было много друзей, стремился всем помочь, помогал своим сослуживцам. Всегда говорил, что защищать Родину – это большая честь, мы сражаемся за правду. Он мог остаться дома, но поехал на СВО, сказал, что там его товарищи и это его профессия – защищать Родину, - говорит Екатерина.Скоро супруга погибшего бойца отметит очередную горестную дату – полгода со дня смерти Натана.- Каждая дата очень сильно «накрывает», дается тяжело. В такие дня особенно часто вспоминается прошлое, все счастливые моменты, - признается молодая женщина.Екатерине 29 лет, ее ребенку исполнилось три года. Малышу она сказала, что папа теперь живет на небе. Сынишка пока не понимает, что папа больше никогда не приедет домой, не обнимет и не скажет добрых слов.- На похороны ребенка мы не брали. Когда станет постарше, то поймет. Всем, кто спрашивает про отца, отвечает: «Мой папа – герой», а когда спрашивают, где папа, говорит, что на работе, - рассказывает вдова участника спецоперации.Мария Семенчук похоронила супруга Валерия 31 августа. Мужчина погиб 23 августа.- Валерий был очень целеустремленным, добрым, со светлой душой. После похорон мне ничего не хотелось, была депрессия, ужасная апатия. Я просто лежала дома. Так пролежала до декабря. У меня есть дочь, ей десять лет. Глядя на меня, она тоже тяжело переживала, и учиться ей было непросто. Я поняла, что нужно брать себя в руки ради дочки, - говорит Мария.Переживая горечь утраты супруга, Екатерина понимала, что такое страшное событие в жизни произошло не только у нее одной, с этим столкнулись сотни женщин. Чтобы справляться с грустью было легче, женщина решила открыть клуб поддержки.- Идея о клубе у меня появилась еще перед Новым годом. Я подумала, что не одна в такой ситуации, что не справляюсь и мне нужна помощь. Поняла, что нужно выходить из стресса не одной, а совместно с кем-то и помочь другим. 22 февраля у нас состоялась первая встреча, на которую пришли пять девочек, на следующей нас было уже 12, - говорит Екатерина.На встречах вдовы военных обсуждают все – начиная с того, как познакомились со своими мужьями, об их жизни, и до того, какие меры поддержки от государства они могут получить. Бывает, что женщины не обсуждают что-то, а приходят поплакать, рассказать о том, что тревожит.- Друг с другом мы делимся самым сокровенным, рассказываем все. Мы столкнулись с большим горем, и не каждый человек сможет выслушивать одно и то же много раз, выдержать слезы чужого человека. Тут мы приходим, говорим обо всем и понимаем друг друга, - подчеркивает Мария.Возраст здесь не помеха – в клуб приходят как совсем молодые девушки, так и умудренные жизнью женщины, все они общаются друг с другом на «ты».- Когда узнала, что Катя открыла клуб, я сразу пошла. Мне не у кого было спросить, как пережить потерю мужа, что делать дальше. Друзья, к примеру, говорят, что было у кого-то так, она ведь справилась, но любой человек проходит путь от точки А к точке В, на это нужно время, - рассказывает Мария.- Мы создали этот клуб не для того, чтобы показать и рассказать, как надо пережить горе, наверное, нет идеальных вариантов, подходящих всем. Мы здесь для того, чтобы вместе попробовать пережить горе и вернуться к жизни. Чтобы поддержать друг друга, - добавляет Екатерина.Участницы клуба вместе посещают театры, творческие мастер-классы, психологические тренинги. Женщины делятся своими талантами, на одной из встреч Мария угостила всех тортом, который испекла сама, другая девушка нарисовала эмблему для клуба.- Каждая из нас может поделиться своими знаниями и навыками, извлечь для себя нужную информацию или заняться любимым делом, - говорят девушки.Присоединиться к клубу «Сильных женщин» может любая женщина-вдова участника СВО.- Мы рады любой девушке, женщине. Единственное, она должна быть вдовой участника СВО. Периодически звонят мамы, спрашивают, можно ли им прийти в клуб, но у матерей есть другие виды поддержки, и я не смогу им подсказать, куда обратиться, и точек соприкосновения в плане общения не будет. Мы собираемся не только когда проблемы, но и по радостным событиям. Нужно ради детей быстрее справиться с горем и вернуться в нормальную жизнь, - говорит Екатерина.Информацию о предстоящих встречах, а также различные полезные сведения девушки публикуют в группе «Клуб «Сильные женщины». Республика Бурятия» в соцсети «ВКонтакте». Встречаются участницы клуба в стенах Бурятского госуниверситета.- Мужей нам уже никто не вернет, но мы верим, что они рядом с нами, оберегают от всех бед. Наша задача – жить дальше и растить детей, - говорят Екатерина и Мария. И с этим трудно не согласиться.Есть в этих хрупких женщинах какая-то особая сила и мудрость, истоки надежды и милосердия, которые так необходимы для того, чтобы сохранить память о погибших и вырастить детей достойными людьми.Фото: Яны Мерлинской