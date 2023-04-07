Мясокомбинат в Улан-Удэ устроил свалку из останков скота

«Факт нахождения биологических отходов подтвердился. Специалистам удалось установить владельца отходов с помощью ФГИС «Меркурий». Им оказалось мясоперерабатывающее предприятие», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





В Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора и Управления ветеринарии провели совместный выезд в микрорайон Импульс, где, по данным соцсетей, образовалась свалка из останков скота.По итогам проверки мясоперерабатывающему предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушении ветеринарного законодательства, а также выдано требование об уничтожении отходов. В настоящее время требование надзорных органов уже исполнено, свалка ликвидирована.В ведомстве отметили, что в феврале этого года предприятие уже попадалось на аналогичном нарушении.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии