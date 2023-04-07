Общество 07.04.2023 в 14:49

Мясокомбинат в Улан-Удэ устроил свалку из останков скота

Предприятие уже второй раз попадается на нарушении ветеринарного законодательства
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Текст: Константин Воронов
Мясокомбинат в Улан-Удэ устроил свалку из останков скота
В Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора и Управления ветеринарии провели совместный выезд в микрорайон Импульс, где, по данным соцсетей, образовалась свалка из останков скота.

«Факт нахождения биологических отходов подтвердился. Специалистам удалось установить владельца отходов с помощью ФГИС «Меркурий». Им оказалось мясоперерабатывающее предприятие», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


По итогам проверки мясоперерабатывающему предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушении ветеринарного законодательства, а также выдано требование об уничтожении отходов. В настоящее время требование надзорных органов уже исполнено, свалка ликвидирована.

В ведомстве отметили, что в феврале этого года предприятие уже попадалось на аналогичном нарушении.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

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