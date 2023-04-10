Общество 10.04.2023 в 09:24

В Бурятии СК проверяет обстоятельства крупного пожара около Солонцов

По одной версии он возник из-за профотжига сухой травы, по другой – из-за неосторожного обращения с огнем
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Текст: Номер один
В Бурятии СК проверяет обстоятельства крупного пожара около Солонцов
В Бурятии начата доследственная проверка по факту крупного ландшафтного пожара около селе Солонцы Тарбагатайского района. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, определен ущерб, причиненный гражданам, после чего действиям (бездействию) должностных лиц будет дана объективная правовая оценка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.  

В нем напомнили, что  ряде каналов и в мессенджере «Телеграм» были распространены сведения о том, что возле села Солонцы профильными органами и учреждениями проводился контролируемый отжиг сухой травы. Спустя некоторое время после его завершения от порывов ветра огонь вновь разгорелся и из-за отсутствия противопожарных минерализованных полос перекинулся на село, где уничтожил деревянные заборы и надворные постройки местных жителей.  

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере противопожарной безопасности населения обязанности по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов определенной ширины возлагаются на администрации поселений. Таким образом, в публикациях содержатся сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, уточнили в Следственном управлении.

По этому же факту свой комментарий распространило Республиканское агентство ГО и ЧС

«Администрацией муниципального образования сельское поселение «Шалутское» 3 апреля вблизи села Солонцы под контролем местной добровольной пожарной команды и работников государственной противопожарной службы проводился профилактический отжиг сухой травы. Все закончилось благополучно. После ликвидации последствия отжига для контроля  в месте проведения отжига остались добровольные пожарные.

Через два часа  из-за неосторожного обращения с огнем рядом с селом Солонцы возник ландшафтный пожар. Из-за сильного ветра по сухой траве огонь перешел на заборы и надворные постройки села Солонцы. На ликвидацию огня были направлены пожарные расчеты  Тарбагатайского отряда государственной противопожарной службы Бурятии, Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Бурятии.

Благодаря совместным действиям пожарных, добровольцев и местного населения удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. На 18:30 загорание надворных построек в населенном пункте ликвидировано. По предварительным данным огнём уничтожены надворные постройки на общей площади 150 кв метров,  в их числе: две бани, два сарая, навес и 300 погонных метра забора, выгорела трава на площади 30 гектара. Жилые дома не пострадали.
Эта ситуация сложилась из-за того, что администрация сельского поселения своевременно не организовала выполнение правил пожарной безопасности, таких, как уборка сухой травы внутри населенного пункта и на прилегающей территории, прокладка минерализованной полосы. О нарушениях администрация сельского поселения была проинформированна еще осенью прошлого года. Наряду с этим жители села Солонцы тоже не убрали свои домовладения и прилегающую к ним территории от сухой травы.

В тушении пожара участвовали 28 человек и 12 единиц техники».

Иными словами, причиной пожара профилактические отжиги не являлись.

Вместе стем, пожарная обстановка в Бурятии резко обострилась. Как сообщало Республиканское агентство лесного хозяйства, 9 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством Заместителя Председателя Правительства Бурятии, Петра Мордовского.

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевского, Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Хоринского и Тункинского районов.

Тринадцать лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, семь – из-за перехода огня с земель иных категорий.

«Пожары продолжают возникать из-за палов сухой травянистой растительности, и люди не понимают, что такими действиями могут довести до трагедии. Из-за палов травы сгорает не только лес, но и населенные пункты. Коллеги, не расслабляемся. Необходимо усилить профилактику в связи с предстоящими праздниками. Лесной пожар может возникнуть в любой момент. Важно, чтобы люди поняли - за нарушения правил пожарной безопасности есть ответственность. И к этой ответственности будут привлечены все нарушители» - отметил Петр Мордовской.

Фото: МЧС РФ
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инидент пожар Солонцы

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