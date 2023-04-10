В Бурятии в выходные в ДТП страдали водители

В Бурятии в Мухоршибирском районе 37-летний водитель автомобиля «Тойта Марк 2» (не имеющий прав), следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Смолина села Мухоршибирь не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в электроопору.В результате ДТП, которое произошло в субботу утром, водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.В этот же день, но вечером, в Тарбагатайском районе 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллекс» в ДНТ «Селенга», поворачивая налево, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 62-летнего водителя.В результате ДТП водитель «Тойота Аллекс» получила травмы различной степени тяжести.Всего за два выходных дня на территории Бурятии произошло 32 аварии с механическими повреждениями машин, включая ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканской ГИБДД.В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 658 нарушений ПДД. Задержан и отстранен от права управления транспортным средством 31 водитель. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Среди них -11 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 12 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: ГИБДД