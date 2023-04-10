Общество 10.04.2023 в 10:50

Россиянин вез в Монголию черенки рябины без документов

Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата
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Текст: Номер один
Россиянин вез в Монголию черенки рябины без документов
Россиянин пытался провезти в Монголию через МАПП «Кяхта» 19 черенков рябины без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

По этому факту составлен административный протокол. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.

Любопытно, что «народный» экспорт из России в Монголию продукции для садоводства и огородничества становится все более популярным. Недавно, гражданин Монголии пытался провезти на родину подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска (семена овощных культур в ассортименте – 709 штук, семена цветочных культур в ассортименте – 210 штук, семена земляники – 50 штук). И тоже без фитосанитарного сертификата. О возможных причинах такого тренда писал «Номер один».

Фото: 38fsvps.ru
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