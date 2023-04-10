В Улан-Удэ на чиновников возбудили «уголовку» из-за аварийного дома

В столице Бурятии в отношении чиновников города возбудили уголовное дело. Причина - они не расселили жильцов из аварийного дома. О ситуации сообщили активисты Общероссийского Народного фронта.

Как сообщал «Номер один», в историческом центре Улан-Удэ по улице Набережной стоит дом, построенный в 19 веке. Он представляет собой одноэтажное деревянное полуразвалившееся здание. Хозяева собирались провести в нем ремонт, но это запрещено законом, так как он находится в «историческом квартале». Возможна только дорогостоящая реконструкция, которая горожанам не по карману. При этом, расселять их тоже не стали, несмотря на то, что он официально признан аварийным.

После публикации общественников этой историей заинтересовался Следственный комитет Бурятии. В итоге возбуждено уголовное дело. Следователи установили в действиях чиновников администрации халатность и признали хозяина дома - инвалида первой группы, потерпевшим.





Фото: Номер один