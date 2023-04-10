Общество 10.04.2023 в 10:57
В Улан-Удэ на чиновников возбудили «уголовку» из-за аварийного дома
Речь идет о 100-летнем доме-памятнике на Набережной
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии в отношении чиновников города возбудили уголовное дело. Причина - они не расселили жильцов из аварийного дома. О ситуации сообщили активисты Общероссийского Народного фронта.
Как сообщал «Номер один», в историческом центре Улан-Удэ по улице Набережной стоит дом, построенный в 19 веке. Он представляет собой одноэтажное деревянное полуразвалившееся здание. Хозяева собирались провести в нем ремонт, но это запрещено законом, так как он находится в «историческом квартале». Возможна только дорогостоящая реконструкция, которая горожанам не по карману. При этом, расселять их тоже не стали, несмотря на то, что он официально признан аварийным.
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После публикации общественников этой историей заинтересовался Следственный комитет Бурятии. В итоге возбуждено уголовное дело. Следователи установили в действиях чиновников администрации халатность и признали хозяина дома - инвалида первой группы, потерпевшим.
Фото: Номер один