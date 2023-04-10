Общество 10.04.2023 в 12:09

В Забайкалье из-за снегопада отменяют автобусные рейсы в районы

В дальнейшем расписание будет выстроено под погодные и дорожные условия
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Текст: Номер один
В Забайкалье из-за снегопада отменяют автобусные рейсы в районы
В Забайкалье сегодня отменены некоторые автобусные рейсы по нескольким направлениям в районы в связи с ухудшением погоды и учетом обстановки на дорогах, сообщил официальный краевой портал.

Среди отмененных рейсов из Читы: в Забайкальск, Борзю,  Золотореченск, Могочу и в Петровск-Забайкальский.

В дальнейшем расписание будет выстроено под погодные и дорожные условия, отметили в минтрансе края.

Фото: 75.ru
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