В Забайкалье из-за снегопада отменяют автобусные рейсы в районы

В Забайкалье сегодня отменены некоторые автобусные рейсы по нескольким направлениям в районы в связи с ухудшением погоды и учетом обстановки на дорогах, сообщил официальный краевой портал.Среди отмененных рейсов из Читы: в Забайкальск, Борзю, Золотореченск, Могочу и в Петровск-Забайкальский.В дальнейшем расписание будет выстроено под погодные и дорожные условия, отметили в минтрансе края.Фото: 75.ru